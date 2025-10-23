Tutto su Tony, nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne che esce contemporaneamente con Barbara, Federica e Gloria.

Tra i nuovi protagonisti maschili del trono over di Uomini e Donne c’è Tony che, sin dalla prima volta in cui ha raggiunto il centro dello studio, ha sfoggiato un look sportivo e un atteggiamento sicuro e deciso. Capelli lunghi e barba curata. Tony che non ha svelato nulla della sua professione e del suo passato sentimentale, ha deciso di non uscire solo con una dama ma con tutte le signore che hanno conquistato le sue attenzioni.

Tony, così, ha scelto di uscire con Barbara De Santi, Federica R. e Gloria Nicoletti. Tre donne molto diverse tra loro che, però, sono riuscite a conquistare le attenzioni del nuovo cavaliere del parterre. Nonostante i dubbi delle dame, Tony ha spiegato di essere trasparente e di volere semplicemente del tempo per capire con chi continuare.

Tony pronto alla scelta a Uomini e Donne tra Barbara, Federica R. e Gloria?

Mentre Tina Cipollari è convinta che Tony, in realtà, non sia interessato a nessuna delle dame con cui ha iniziato una conoscenza, il cavaliere non ha ancora chiuso nessuna delle sue frequentazioni. Nella puntata di Uomini e Donne del 23 ottobre 2025, così, Tony torna al centro dello studio per confrontarsi con Barbara De Santi, Federica R. e Gloria Nicoletti.

Durante il confronto, Barbara De Santi accusa Tony di averle detto le stesse parole che ha detto anche ad un’altra dama. Un atteggiamento, quello del cavaliere, che non convince affatto né le dame nè gli opinionisti. Gianni Sperti e Tina Cipollari, infatti, non credono a Tony ma quest’ultimo potrebbe sorprendere tutti con una scelta.

