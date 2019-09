Tony Colombo a Pomeriggio 5/ Nuove accuse dopo le nozze con Tina Rispoli

Si parla di nord contro sud nella nuova puntata di Pomeriggio 5 ma, soprattutto, di canzone neomelodica. In studio non poteva mancare un noto cantante del genere popolare che è stato negli ultimi mesi spesso ospite di Barbara d’Urso: Tony Colombo. Al centro del gossip, alcuni mesi fa, per il suo matrimonio con Tina Rispoli, oggi Tony torna nel salotto di Canale 5 per un’altra questione che lo riguarda comunque da vicino: gli attacchi ricevuti dall’ex sindaco di Castel Volturno Dimitri Russo. Seppure gli attacchi dell’ex sindaco vanno alla musica neomelodica in generale, Colombo ha avuto modo già precedentemente di discutere con lui e oggi avrà occasione di chiarire ulteriori punti, supportato da altri colleghi, visto che in studio ci saranno molti artisti.

Tony Colombo torna a difendersi a Pomeriggio 5

L’ex sindaco di Castel Volturno, solo pochi mesi fa, ha bloccato un’ospitata di alcuni cantanti, dichiarando poi le crude motivazioni. “ho vietato l’esibizione di neomelodici in piazza perchè la loro musica non è di qualità, è musica di m… racconta solo il degrado di Napoli”, ha fatto sapere Russo. A queste parole, Tony Colombo ha poi replicato: “Mi sento offeso pubblicamente a nome di tanti cantanti neomelodici, il sindaco da napoletano dovrebbe vergognarsi di dire che noi giovani cantiamo l’amore”. Anche oggi il cantante potrebbe essere accompagnato dalla sua compagna Tina Rispoli, sempre pronta a supportarlo e schierarsi dalla sua parte di fronte alle critiche. Con lui anche le cantanti Nancy Coppola ed Emiliana Cantone.

