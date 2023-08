Tony Colombo choc: “Devo operarmi d’urgenza”/ Video, “Attacco nella notte, come un infarto”: di cosa soffre

Tony Colombo costretto ad operarsi d’urgenza: cos’è successo al cantante neomelodico

Il cantante neomelodico Tony Colombo ha annullato tutti i prossimi concerti perché costretto ad un’operazione d’urgenza. In un video pubblicato su Instagram, il cantante ha spiegato ai suoi fan cosa gli sta accadendo: “DEVO OPERARMI D’URGENZA!! – ha esordito – Sono mesi che soffro di un disturbo che non riuscivo a capire cosa fosse, preso dalle tante cose da fare non ho approfondito pur essendo andato a finire in ospedale un paio di volte. Stanotte l’ennesimo attacco mi ha portato al ricovero e mi vede costretto a fare un’intervento immediato alla Colecisti. Mi riprenderò ! Fatemi un in bocca al lupo!”.

Un annuncio che ha allarmato i tanti fan di Tony Colombo, poi riversatisi sui social per augurargli una pronta guarigione dopo l’intervento. “Sei un ragazzo forte e coraggioso. Supererai anche questo! In bocca al lupo Tony, per tutto”, ha scritto un fan; “Tranquillo l’ho tolta anche io da ragazzina … è una passeggiata ja … in bocca a lupo”, lo ha tranquillizzato una utente; e ancora: “In bocca al lupo … siamo tutti vicino a te”.

Tony Colombo, concerti annullati per l’operazione alla colecisti: cos’è

Proprio nelle scorse ore è arrivata la notizia del rinvio del concerto previsto a Taranto al 12 dicembre. L’evento, attesissimo dai fan, si svolgerà al Teatro Orfeo di Taranto. I possessori dei ticket potranno convertirli nel nuovo biglietto con la nuova postazione tutti i giorni dalle ore 18 in poi presso il botteghino del teatro. Ma in cosa consiste il problema accusato da Tony Colombo?

“La colecisti o cistifellea è un organo dell’apparato digerente in cui viene immagazzinata la bile prodotta dal fegato che deve essere trasferita all’intestino per permettere la digestione e l’assorbimento dei grassi. Può essere colpita da infiammazione, solitamente dovuta alla presenza di calcoli, che nei casi più gravi richiede un intervento di asportazione dell’organo“, ha ricordato il portale santagostino.it.

