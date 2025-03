Tony Colombo e Tina Rispoli assolti e di nuovo in libertà: nessun concorso esterno in associazione mafiosa per il cantante neomelodico di origini siciliane e la moglie, vedova del boss Gaetano Marino. Il gup di Napoli Ivana Salvatore li ha assolti dall’accusa con formula piena, non hanno commesso il fatto: sono estranei alla camorra. La coppia controversa non favorì il clan Di Lauro né finanzio la prima azienda abusiva di sigarette che venne sequestrata ad Acerra nel 2018, inoltre non hanno avuto alcun ruolo nel riciclaggio delle attività delle cosche di Secondigliano e Scampia.

Tony Colombo, scarcerato il marito di Tina Rispoli/ Concessi i domiciliari al cantante neomelodico

Dopo un anno e 4 mesi, i due vengono riabilitati in un processo che, comunque, ha inflitto pesanti condanne, con un bilancio complessivo di 150 anni di carcere per 18 dei 20 imputati. L’accusa aveva chiesto una condanna a 9 anni per Tony Colombo e Tina Rispoli, invece il fratello di quest’ultima è stato condannato a 16 anni e 8 mesi. Di fatto, l’impianto accusatorio messo in piedi dall’antimafia di Napoli ha retto, fatta eccezione proprio per i due.

TONY COLOMBO E TINA RISPOLI TORNANO IN TV?

I legali, dopo la sentenza di assoluzione, oltre a esprimere soddisfazione per il verdetto, hanno rimarcato l’impatto che questa vicenda ha avuto in particolare sulla carriera di Tony Colombo, che ha “subìto un duro contraccolpo“. In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza, la coppia esulta sui social, infatti tramite le loro pagine ufficiali hanno rilanciato la notizia dell’assoluzione: “La verità viene sempre a galla!“, mentre i fan che hanno subito chiesto un concerto per festeggiare il “ritorno”. Nel frattempo, ci sarebbero diversi programmi tv a contendersi un’intervista esclusiva della coppia: a rivelare il retroscena è Fanpage, secondo cui ci sarebbero conduttori pronti a riportarli in tv.

NUOVO PROCESSO ALL’ORIZZONTE?

I guai giudiziari, però, potrebbero non essere finiti, perché Il Mattino riporta una novità delle ultime ore: sarebbe stato notificato loro un avviso di chiusura delle indagini con l’accusa di riciclaggio di denaro, ma non aggravato dal fine mafioso. I soldi sarebbero stati lasciati dal boss Marino a Tina Rispoli, che era sua moglie. In base a quanto ricostruito nelle indagini, anche grazie alle testimonianze di alcuni pentiti, ci sarebbe stato un trasferimento di 500mila euro alle attività di Tony Colombo. Ricordiamo il principio di presunzione di innocenza, comunque il caso sarebbe aperto e la procura potrebbe chiedere il rinvio a giudizio per la coppia, che così si ritroverebbe a dover affrontare un altro processo.