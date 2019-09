Tony Colombo e Tina Rispoli/ In scooter senza casco: scoppia la polemica “incivili!”

Si parla di “estate cafona” oggi a Pomeriggio 5 e tra i protagonisti del gossip (e non solo) nostrano delle passate settimane ci saranno anche Tony Colombo e Tina Rispoli. Marito e moglie saranno presenti in studio per rispondere alle critiche che in questi ultimi tempi li hanno raggiunti. Tina Colombo, moglie del cantante neomelodico, di origini siciliane, qualche settimana fa ha voluto accontentare i suoi numerosi followers e sui social ha sfoggiato il suo meraviglioso yacht. La signora Colombo ha approfittato per far vedere ai fan l’interno della sua barca, ormeggiata al Bordo Marinari e, stanza per stanza, Tina ha mostrato l’arredamento della lussuosa imbarcazione, scatenando al tempo stesso le polemiche alle quali, questo pomeriggio, tenterà di replicare in diretta tv. Ancora oggetto del gossip, la coppia ha dovuto fronteggiare anche le voci di una loro crisi post matrimonio, prontamente smentita a mezzo social da Tony che con una serie di esternazioni ha messo a tacere le indiscrezioni malevole sul loro rapporto di coppia, ma a quanto pare non è bastato a far spegnere i riflettori sui neo sposini.

TONY COLOMBO E TINA RISPOLI AL CENTRO DELLE POLEMICHE

A finire nel vortice delle polemiche, dopo la moglie Tina, è stato anche Tony Colombo. La coppia,m immortalata su uno scooter ma senza casco, ha fatto particolarmente discutere. A far esplodere la nuova polemica nei loro confronti è stato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi e Gianni Simioli, conduttore radiofonico, i quali, come riferisce Il Mattino, hanno tuonato: “Il cantante neomelodico Tony Colombo e la moglie, vedova di un camorrista, Tina Rispoli, si sono immortalati insieme in una foto dove sono in sella ad uno scooter su un marciapiedi ed entrambi senza casco”. Il consigliere e il conduttore radio hanno ribadito il chiaro esempio di “inciviltà e nessun rispetto delle regole” alla base dello scatto, tirando in ballo ancora una volta le annose polemiche sulle nozze: “D’altronde, già con l’assurdo corteo nuziale hanno dimostrato che della civiltà e della legalità non sanno cosa farsene. Peccato per loro, però, che c’è una parte di Napoli che non si piega alla cialtroneria e che continuerà sempre a denunciare con forza questi brutti atteggiamenti”. Come replicheranno i due diretti interessati oggi a Pomeriggio 5?

