Tony Colombo e Tina Rispoli/ Indagato fratello De Magistris: sviluppi a Pomeriggio 5

Tony Colombo e Tina Rispoli si sono sposati lo scorso 25 marzo a Napoli con tanto di carrozze e giocolieri organizzando anche un flash mob che avrebbe bloccato piazza Plebiscito il giorno prima del matrimonio e che ha scatenato infinte polemiche che ha portato la magistratura ad aprire un’inchiesta. Le indagini, in tutti questi mesi, sono andate avanti e hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di nove persone, compreso lo sposo e Claudio De Magistris, fratello del sindaco di Napoli. Come fa sapere Il Mattino, lunedì mattina, su disposizione della Dda di Napoli, i carabinieri hanno eseguito alcune perquisioni e sequestri e tra le persone indagate, oltre allo sposo e al fratello del sindaco ci sono anche due ufficiali della polizia municipale, tre vigili urbani, un membro dello staff della segreteria del sindaco e una dipendente comunale.

TONY COLOMBO E TINA RISPOLI: NUOVE DICHIARAZIONI A POMERIGGIO 5

Il matrimonio di Tony Colombo e Tina Rispoli ha sollevato numerose polemiche di cui Barbara D’Urso si è occupata all’interno delle sue trasmissioni ospitando gli sposi. Dopo gli ultimi sviluppi dell’inchiesta, la conduttrice torna ad affrontare l’argomento. Nella puntata di Pomeriggio 5 dell’8 ottobre, infatti, Tony Colombo e Tina Rispoli, in qualità di ospiti della signora D’Urso, commenteranno l’iscrizione del cantante neomelodico nel registro degli indagati svelando nuovi dettagli. Ad annunciare clamorose novità è stato lo stesso Tony che ha dato appuntamento a tutti i suoi fans su canale 5. Quello che sembrava un giorno da favola per Colombo e la sua dolce metà si è così trasformato in un incubo giudiziario. L’inchiesta, infatti, continua e il cantante neomelodico continua a ribadire di aver organizzato tutto avendo le autorizzazioni necessarie.

