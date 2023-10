Tony Colombo e Tina Rispoli restano in carcere/ “Rigettata richiesta di scarcerazione degli avvocati”

Il programma di Rai Uno, Storie Italiane, è tornato ad occuparsi del caso di Tony Colombo e Tina Rispoli, la coppia decisamente famosa a Napoli che è agli arresti dallo scorso 7 ottobre. L’inviato del talk del primo canale, Vittorio Introcaso, ha aggiornato la situazione spiegando: “Le due persone di cui stiamo parlando sono indagate per concorso esterno in associazione mafiosa, erano in affari con il clan Di Lauro per la procura di Napoli, c’era un rapporto d’affari illeciti per la procura. Il 17 ottobre sono state emesse 28 misure cautelari per un’indagine che coinvolge circa 40 persone”.

Omicidio Pierina, Loris: "Aveva un sospetto sull'incidente di Giuliano"/ "Lui dal coma ha vuoti di memoria"

“Tony Colombo e Tina Rispoli – ha proseguito Introcaso – sono in carcere e i due legali hanno presentato l’istanza di scarcerazione ma questa istanza dal tribunale del riesame sia per Tina che per Toni è stata rigettata, i due devono restare in carcere. Bisogna aspettare circa 45 giorni per vedere le motivazioni e forse il collegio dei giudici ha stabilito che vi sono gravi indizi e prove nei loro confronti per cui non possono lasciare il carcere anche se al momento sono solo indagati. Gli avvocati non si aspettavano tale decisione, faranno ricorso in Cassazione ma devono aspettare le motivazioni, al momento i giudici hanno detto di no, non sappiamo le motivazioni”.

Patrizio Pellegrino: “Primo figlio morto neonato”/ Carmen Russo: “Maria nata dopo 7-8 anni di tentativi”

TONY COLOMBO E TINA RISPOLI RESTANO IN CARCERE: “ANCHE ENZO DI LAURO HA CHIESTO LA SCARCERAZIONE”

Il deputato dei Verdi, Francesco Borrelli aggiunge: “Tutti hanno chiesto la scarcerazione, anche Enzo Di Lauro, in quanto secondo loro non hanno fatto nulla di male”. In collegamento con Storie Italiane anche Roberto Alessi, che ha raccontato: “Nei giorni del matrimonio con Tina Rispoli, Tony Colombo girava sulle tv e aveva le fotocopie dei fantomatici permessi che ho anche visto ma a dire che fossero validi… pare che ci fosse il permesso di fare un flash mob in piazza del Plebiscito ma non c’era il permesso per il palco ma lui ha detto che era un trabiccolo”.

Famiglia sfrattata a Ostia con due figli disabili/ “Casa popolare ci spetta ma viviamo in un bungalow”

Roberto Alessi ha proseguito: “La realtà è che in Campania Tina Rispoli e Tony Colombo erano due vere e proprie star, venivano invitate in tv anche perchè lui aveva venduto 500mila copie con un curriculum importantissimo, è stato scoperto da Mario Merola che è un gigante che è arrivato in tutto il mondo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA