Tony Colombo e Tina Rispoli si sono separati?/ “Lei è andata via di casa”, ma…

Nozze trash già al capolinea per Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli? Il matrimonio tra il cantante neomelodico e la vedova del boss Gaetano Marino sarebbe già in crisi. In queste ore stanno circolando sul web indiscrezioni riguardo la presunta rottura tra i due. Solo quattro mesi fa circa erano saliti alla ribalta delle cronache per le loro nozze definite “trash”, tra Napoli in tilt e molte polemiche. Ora dunque si parla di un presunto epilogo. Stando a quanto riportato da Il Giornale, Tina Rispoli sarebbe andata via di casa dopo una lite con Tony Colombo. Ma per quale motivo? Pare che la presunta gelosia del marito abbia un ruolo in tutta questa vicenda. Tra i follower c’è chi sospetta che la presunta crisi matrimoniale sia in realtà stata creata ad arte per pubblicizzare il nuovo disco di Tony Colombo, chiamato guarda caso “A gelosia”. Lui comunque ha già smentito la crisi matrimoniale ma confermato che effettivamente c’è stata una lite con sua moglie.

TONY COLOMBO E TINA RISPOLI SI SONO SEPARATI?

«State sereni perché è un litigio tra marito e moglie», ha dichiarato Tony Colombo, come riportato da Il Mattino. Inoltre, ha spiegato che i nuovi brani non sarebbero usciti. Ma allora il matrimonio con Tina Rispoli è davvero al capolinea? È ancora presto per dirlo. A sostegno delle voci riguardanti la crisi c’erano alcune frasi pubblicate da Tony Colombo nelle Instagram Stories, che sembravano riferite proprio alla moglie. «Volevo invecchiare con te, ma non l’hai voluto. Ora voltiamo pagina», e poi ha aggiunto una faccina triste. Un messaggio simile è comparso anche sull’account di Tina Rispoli. Poi il marito ha pubblicato un messaggio di scuse e un appello ai suoi fan: «Sto veramente male, aiutatemi a fare pace, Tina è molto orgogliosa». Poi in un video ha spiegato che era solo un litigio, lasciando intendere che quindi era tutto risolto. Il sospetto che sia tutta una trovata pubblicitaria per promuovere il nuovo disco però continua a serpeggiare sui social…

