Tony Colombo/ Il nuovo negozio, il singolo inedito, e le continue accuse

Tony Colombo continua a far discutere, grazie alla decisione di aprire con la moglie Tina Rispoli un negozio di abbigliamento ad Afragola. Il locale si trova in particolare in Corso Vittorio Emanuele e ha già vissuto l’inaugurazione nei giorni scorsi, con un evento che ha permesso al cantante di ritornare ad esibirsi in pubblico, come scrive Napoli Today. Oggi, domenica 8 dicembre 2019, Tony Colombo sarà inoltre al centro di una nuova inchiesta di Non è l’Arena, che riprenderà il racconto sui possibili legami fra la malavita e la musica neo-melodica. In studio saranno presenti l’ex ministro Nunzia De Girolamo e il Consigliere della Regione Campania Francesco Borrelli per far luce sui diversi intrecci che unirebbero Colombo ad alcuni ambienti poco raccomandabili. Un’inchiesta iniziata da Fanpage e che interessa in particolar modo il programma di Massimo Giletti, soprattutto viste le ripetute presunte aggressioni subite dalle giornaliste del suo programma proprio per mano di Colombo.

TONY COLOMBO: “TANTI AUGURI AMORE MIO” IL NUOVO SINGOLO

I prossimi mesi saranno più che intensi per Tony Colombo, al lavoro su un nuovo singolo che pubblicherà il 6 del prossimo gennaio. Il titolo è Tanti auguri amore mio ed è stato scritto in collaborazione con Luca Barbato, come rivela il cantante fra i messaggi sui social. Qualcuno infatti ha azzardato un’ipotesi improbabile: “Questa è la canzone che ha scritto D’Agostino e che doveva cantare Rosario Miraggio, ma che poi non è uscita più”. L’utente in questione, anonimo, ha ricevuto subito la replica dell’artista napoletano, che ha sentenziato con un “non mi risulta”. Nelle ultime ore Colombo ha pubblicato invece tramite Storie di Instagram una piccola dedica a Barbato: “Ne abbiamo fatta di strada, chilometri e porte in faccia. Abbiamo litigato ma siamo ritornati. Abbiamo pianto ma poi riso. E adesso? Chissà cosa ci aspetta!”. In base ai messaggi d’affetto di tanti ammiratori, sembra che il cantautore riesca comunque a raccogliere un discreto numero di appassionati che lo seguono per la sua musica e che non si curano dell’inchiesta Camorra Entertainment che sonda gli angoli oscuri della Camorra e di quel matrimonio-business fra Colombo e la moglie Tina Rispoli che fa ancora storcere il naso e indignare i più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA