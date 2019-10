Tony Colombo, inchiesta “Camorra Entertainment”/ Il cantante neomelodico è innocente?

È Tony Colombo ad annunciare sui social la sua presenza nella nuova puntata di Live Non è la D’Urso. In una Story che lo colloca all’aeroporto di Napoli, il cantante neomelodico annuncia quella che definisce una “puntatona”, che lo vedrà nuovamente protagonista, dopo le chiacchierate nozze in primavera, con sua moglie, Tina Rispoli. Non è la prima volta, infatti, che la stella della musica neomelodica è tra gli ospiti del salotto di Barbara D’Urso: solo pochi mesi fa, la vicenda delle sue nozze è balzata all’onore delle cronache, tra dubbi sui permessi richiesti e ottenuti, cortei in centro città ed eccessi. Oggi, però, al centro della serata ci sarà, probabilmente, un nuovo filone mediatico, quello portato alla luce dall’inchiesta giornalistica di Fanpage denominata “Camorra Entertainment”. Il report, in particolare, ha visto all’opera per oltre 10 mesi il team Backstair, ricostruendo, nel dettaglio, la lunga scalata al successo di Colombo, dalle origini ai giorni nostri.

Tony Colombo, l‘inchiesta giornalistica “Camorra Entertainment”

Secondo l’inchiesta realizzata da Fanpage, Tony Colombo avrebbe dato il via al suo percorso musicale nei primi anni duemila. Dopo la morte improvvisa di suo padre, avvenuta quando aveva solo 18 anni, l’artista si sarebbe trasferito a Napoli, dove avrebbe iniziato la sua carriera vendendo “una canzone a 200 euro”. Ma da cosa ha avuto origine il successo travolgente degli ultimi anni? La squadra di Fanpage ha provato a dare una risposta a questa domanda, indagando sulle società a suo nome presenti sul Registro Imprese. A nome del cantante, in particolare, non esisterebbe alcuna società musicale, ma Catania vi è una ditta intestata a lui che con la musica non ha nulla a che fare: una gelateria. Sul posto, però, “in realtà ci sono solo esposizioni di bigiotteria”, si legge sul portale, e l’attuale affittuario del locale, spiega che “Colombo c’era 5 anni fa”.

Massimo Giletti e Floris, frecciatina a Barbara D’Urso per Tony Colombo

L’ascesa al successo di Tony Colombo, ricostruita minuziosamente da Fanpage, colloca il cantante neomelodico nel 2010 molto vicino agli ambienti balcanici. Secondo il portale, intatti, in quel periodo il nome di Colombo è associato a quello di Adrian Minune, artista di musica manele legato al cosiddetto “Clan Corduneani”, guidato da Costel Corduneanu, accusato di estorsione, traffico d’armi e droga. Oggi a gestire gli eventi dell’artista è il manager Giorgio Mascitelli della MG production, società che si occupa di organizzare eventi neomelodici. Giorgio Mascitelli è figlio di Bruno Mascitelli, ritenuto dagli inquirenti reggente di un gruppo camorristico operante nella parte orientale di Napoli. L’eccessiva esposizione mediatica del cantante è finita di recente a Non è l’Arena, dove a commentare le vicende di Tony Colombo sono stati Massimo Giletti e Giovanni Floris, polemici di fronte alle ospitate realizzate dal cantante nei salotti di Live non è la d’Urso: “Facendolo in questo modo stai facendo un lavoro a metà, perché il lavoro del giornalista è quello di poter dire tutto, occuparsi di tutto”, ha detto il giornalista di DiMartedì.



