TONY DALLARA A DOMENICA IN, CHI E’?/ Mara Venier rivela: “Sei stato due mesi in coma”, cos’ha avuto

Tony Dallara torna in tv, Mara Venier rivela: “Sei stato in coma per due mesi”

Tony Dallara dopo anni è ritornato in tv questo pomeriggio ospite a Domenica In. L’ultima apparizione televisiva del cantante 87enne risale ad un paio di anni fa, quando è stato ospite da Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno. Il motivo della sua lontananza dal piccolo schermo lo ha rivelato oggi nel suo talk Mara Venier. Tony Dallara ha avuto dei problemi di salute ed è entrato in coma per due mesi.

Che tatuaggio si è fatta Mara Venier?/ "Solo mio nipote Giulio poteva convincermi…"

Nel dettaglio, infatti, la conduttrice di Domenica In, durante lo spazio dedicato al Festival di Sanremo 2024, ha chiesto a Tony Dallara se stesse bene e se la sentisse di cantare: “È tanto che non canti?” ha chiesto Mara Venier: “7 mesi fa ho cantato perché ho avuto qualche problemino…” ha risposto il cantante mentre la conduttrice ha rincarato: “Qualche problemino?! Sei stato due mesi in coma.” Non è chiaro cos’è successo al cantante ma nel talk di Rai1 l’artista pur provato dall’età e dai suoi problemi di salute non si è risparmiato ed ha cantato al meglio i suoi più grandi successi. (Agg. di Liliana Morreale)

Domenico Modugno, chi è e come è morto/ Mr Volare stroncato all'età di 66 da un infarto

Chi è Tony Dallara?

Il grande cantautore Tony Dallara, classe 1936, sarà ospite di Domenica in insieme ad altri grandi cantanti sanremesi. Antonio Lardera (in arte Tony Dallara), ha vinto il Festival di Sanremo nel 1960 in coppia con Renato Rascel sulle note del brano “Romantica”, poi è rimasto per anni in cima alle classifiche musicali grazie a brani di successo come: “Bambina Bambina”, “Ti dirò”, “Brivido blu”, “Ghiaccio bollente” e molti altri.

Il cantautore, nato a Campobasso, si è trasferito a Milano da piccolo insieme ai genitori, il padre era un operaio e la sua infanzia è stata molto complicata, tanto che per seguire la sua grande passione per il canto ha dovuto fare molti sacrifici; al Corriere della Sera, Tony Dallara aveva raccontato: “Tutto era difficile. Ho cominciato a cantare per far passare il tempo mentre pulivo le strade. Dovevo accontentarmi dei lavori che trovavo, più umili e precari. Poi cantavo all’oratorio. C’erano le feste pomeridiane. Anche lì cantavo fra un calcio al pallone e un’avemaria”. Negli anni ‘80 Dallara aveva un soprannome particolare: “Urlatore”, il cantante negli anni, un po’ infastidito, ha spiegato alla stampa che il suo stile era particolare e per questo gli avevano affibbiato questo nomignolo.

Paola Cardinale, compagna Biagio Antonacci/ Il cantante: "ci scegliamo ogni giorno"

Tony Dallara: famiglia e “risentimenti”

Oltre ai successi, Tony Dallara si è dedicato anche alla sua famiglia; a differenza di molti cantautori italiani, Tony è stato innamorato di una sola donna: Patrizia, parlando del suo grande sentimento, aveva rivelato: “Ho visto un solo volto nella mia vita: il viso di mia moglie”. Dopo il matrimonio con Patrizia, il cantante è diventato padre di Natashia e Lisa che hanno preso da lui la passione per il canto ma ne hanno fatto un hobby, Natashia infatti vive in America mentre Lisa è diventata una giornalista. Dopo gli anni di maggior successo, Dallara ha avuto per anni un unico grande timore: essere dimenticato.

Al Corriere della Sera, il cantante aveva dichiarato: “In parte mi sono sentito incompreso. Io ho fatto decine di successi..Ma la paura di essere dimenticato è forte”. Nel corso dell’intervista il cantante ha anche parlato del desiderio di poter nuovamente cantare in televisione e un po’ irritato ha rivelato che spesso preferiscono far cantare le sue canzoni ad altri e che è sempre stato dispiaciuto del fatto di non aver più partecipato al Festival di Sanremo, evento a lui molto caro: “Molti miei colleghi sono sempre in tv. Io no. A Sanremo non mi chiamano da decenni”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA