Tony e Silvia chi sono i genitori di Marisol Castellanos/ Il padre: “Sono orgoglioso di te”

Marisol Castellanos è la vincitrice della categoria ballo ad Amici 2023/2024; il suo percorso è stato senza dubbio molto complesso, ma alla fine la ballerina è riuscita a conquistare il cuore della giuria e del pubblico. Accanto a lei sempre la famiglia che le ha permesso di coltivare il suo sogno. Ma chi sono i genitori di Marisol Castellanos?

Tony e Silvia sono il padre e la madre della ballerina di origini cubane che, durante il serale, hanno fatto una splendida sorpresa alla figlia: “Hola Marisol, sono orgoglioso di te e sono contento di averti trasmesso l’amore per la musica. Quando eri piccola andavamo insieme al Festival latinoamericano con la mamma. Siamo fortunati ad avere una figlia come te, semplice e umile. Mi auguro che la clessidra rappresenti il tempo che serve per cancellare i contrasti e le incomprensioni tra noi due” ha dichiarato il padre dell’ex allieva.

Genitori di Marisol Castellanos, la sorpresa ad Amici: “Sei una guerriera”

I genitori di Marisol Castellanos non hanno potuto incontrare la figlia durante il suo percorso ad Amici, ma l’hanno sempre sostenuta da casa: “Vorrei essere lì per abbracciarti forte. Sei una guerriera. Ti auguro tante cose belle, te le meriti. In bocca al lupo, ti amo” hanno dichiarato i genitori durante la sorpresa nel talent show.

Emozionata e in lacrime per le parole della sua famiglia, la ballerina ha commentato: “È bello vedere questo video, in questi 8 mesi non l’ho sentito. Chiamavo mamma, se c’era anche lui in casa mi parlavano insieme dal telefono. Oppure mi salutava soltanto. Da quando sono qui è come se avessi spiegato le ali. Sono cresciuta, tutte le cose negative le ho superate e capite con la testa di una ragazza più grande“.

