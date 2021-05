Tony Effe, album Untouchable/ Primo da solista dopo la Dark Polo Gang

Tony Effe torna da solista con ”Untouchable” dopo gli enormi successi con la Dark Polo Gang con cui faceva mezzo miliardo di stream e raggiungeva certificazioni multi-platino. Il nuovo progetto discografico del rapper arriva il 4 giugno sotto l’etichetta Virgin Records/Universal Music Italia, il titolo emblematico, in italiano ”Intoccabile”, è un omaggio al celeberrimo film di Brian De Palma del 1987 ”The Untouchables – Gli intoccabili”. L’annuncio del suo primo lavoro da solista è arrivato accompagnato dalla bellissima copertina che caratterizzerà il disco. E’ realizzata sotto la cura artistica del visionario regista di fama mondiale Anton Tammi, che vanta lavori ai videoclip e alle cover della superstar globale The Weeknd.

”Untouchable” deve ancora uscire e già si preannuncia un album ricco di sorprese e collaborazioni inaspettate, per il panorama rap italiano è uno dei dischi più attesi dell’anno. Ultimamente Tony Effe faceva parlare di sé solo per guai con la legge, per le voci sulla sua passata relazione con Taylor Mega e negli scorsi mesi per un furto che subì. Ma adesso, con l’arrivo di un nuovo capitolo nella sua carriera lavorativa, si spera possa tornare alla ribalta solo per la sua musica e non per altro.

Chi è Tony Effe

All’anagrafe è Nicolò Rapisarda, nato a Roma nel 1991. Inizia la sua carriera musicale nel 2018 quando firma con la Dark Polo Gang il contratto discografico con Universal Music Italia, sotto la guida della Triplosette Entertainment. Con il gruppo pubblica ”Trap Lovers”, album che li porta all’attenzione del pubblico mainstream, raggiungono il doppio disco di platino con il singolo ”Cambiare Adesso” (con oltre 65 milioni di stream sulle piattaforme digitali, oggi è il brano più popolare della DPG) e il disco di platino con ”British”. Con la loro musica segnano un solco generazionale dando vita a una nuova onda musicale in Italia, e tra i loro produttori fidati spiccano Sick Luke, Canova e Chris Nolan.

Da qui in avanti Tony Effe collabora in molti progetti discografici con artisti di ogni caratura: Enzo Dong, MamboLosco, Gianni Bismark, Luchè, Samuel Heron. Nel 2019 pubblica il suo singolo da solista ”Bassotto” mentre a maggio 2020 arriva con il gruppo il mixtape ”Dark Boys Club”, che si piazza per ben due settimane alla numero 1 della classifica album in Italia. Questo mixtape è certificato disco d’oro, così come i due singoli ”Pussy’‘ e ”Amiri Boys”. Nei mesi successivi Tony Effe porta avanti altre collaborazioni incidendo sul nuovo progetto discografico di Tedua e in seguito con Drefgold, MamboLosco, Boro Boro e Lazza.



