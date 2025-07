Tony Effe, il video dello scandalo esplode su Instagram: bestemmia in live e poi predicava tutto il contrario: i fan non lo perdonano.

Tony Effe è finito al centro delle polemiche per aver detto una bestemmia durante un suo live. Il rapper avrebbe addirittura insultato i suoi tecnici durante il lavoro e il video è diventato virale sui social. Non passa un mese che il cantante romano non finisca di nuovo sulle pagine del gossip per qualche provocazione o gesto sopra le righe e anche stavolta il suo atteggiamento ha fatto molto discutere i fan.

Mentre cantava “Damme na mano” durante un live, ha iniziato a bestemmiare e si è messo a prendere a calci il microfono rivolgendosi ai tecnici: “Oh mi dovete alzare questo ca**o di microfono. Non so se parlo italiano o calabrese, non lo so. Microfono su, up, volume su Dio c**e.”. Il video degli insulti ha fatto subito il giro del web dopo essere stato pubblicato sulla pagina SanremoTune, che per prima ha mostrato questo retroscena inaspettato. La stessa pagina ha commentato l’accaduto, ‘denunciando’ l’atteggiamento poco educato di Tony Effe.

Tony Effe bestemmia, la strana conversione religiosa dopo due mesi dagli insulti ai tecnici

“Il microfono smette di funzionare e Tony Effe smette di rispettare”, ha scritto SanremoTune sotto il video di TikTok, “Essere un artista non significa solo saper stare su un palco, ma anche saperci stare con dignità e rispetto per chi lavora dietro le quinte. Il talento senza educazione è solo rumore”. Subito i fan dell’artista hanno iniziato a commentare sotto la clip, e alcuni lo hanno difeso giustificando il suo comportamento come un momento di ansia e nervosismo durante il live. Poi il colpo di scena: si scopre infatti che il video non è affatto recente ma risale al 2023 dove Tony Effe si era esibito a Trento. E pensare che dopo pochi mesi, il rapper aveva rimproverato il collega Side per aver bestemmiato sul palco e preso dalla rabbia lo aveva intimato di chiedere scusa a Dio, una svolta religiosa inaspettata che molti attribuiscono alla presenza di Giulia De Lellis che oggi è incinta e aspetta una bambina da lui.