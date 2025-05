La puntata di ieri sera del programma ‘Lo stato delle cose’ è tornata ad occuparsi del caso dell’ormai nota maxi-rissa che avrebbe coinvolto il rapper Tony Effe in Costa Smeralda già affrontata un paio di settimane fa con alcune testimonianze inedite che getterebbero in ombra il noto rapper recentemente apparso sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo: della rissa ve ne avevamo già parlato in occasione del precedente servizio mandato in onda su Rai 3, ma è bene ricordare che tutto sarebbe scoppiato dopo che i bodyguard di una nota discoteca avrebbe rimbalzato all’ingresso Christian Perozzi, amico dello stesso Tony Effe che era – presumibilmente – con lui quella sera.

Proprio attorno alla figura di Christian Perozzi – e non tanto a quella del rapper – si è concentrata la nuova parte dell’inchiesta condotta da ‘Lo stato delle cose’, partendo dal racconto dei bodyguard che hanno spiegato che a rimbalzarlo sarebbe stato lo stesso proprietario del locale che l’avrebbe riconosciuto: dal conto suo – infatti – Perozzi prima dell’episodio in discoteca con l’amico rapper era stato condannato a tre anni di reclusione per aver ridotto in fin di vita Alberto Bonanni durante una rissa; pena poi rivista a 14 anni – ridotti ad 11 – quando la vittima è morta dopo tre anni di coma.

I genitori del ragazzo ucciso da Christian Perozzi: “L’hanno colpito con un casco e poi preso a calci”

Intervistati dal programma di Rai 3, i genitori di Bonanni hanno raccontato esattamente quello che è successo al figlio spiegando che dopo un concerto lui e la sua band si sarebbero imbattuti in un residente – il ‘Pittore’ Massimiliano – che avrebbe aggredito verbalmente il gruppo colpevole di aver fatto troppo rumore e “nel frattempo un altro imbecille è andato a dire in piazza che Massimiliano era difficoltà e questi sono partiti e si sono appostati” e proprio in quel momento “Alberto ha ricevuto un casco in testa e poi quando era a terra un calcio a 180 gradi“.

Nel branco ci sarebbe stato anche Christian Perozzi, mente per Alberto si sarebbe aperto un lungo calvario di cure in ospedale e dopo tre lunghissimi mesi in coma, è morto: poco dopo – raccontano ancora i genitori – “abbiamo visto la notizia che si erano presentati in questa discoteca e Christian Perozzi non l’hanno fatto entrare perché era un condannato per omicidio e Tony Effe disse ‘se non entra lui, ammazziamo tutti’. Ecco che persone sono, poi anche premiate con la riduzione della pena” ed ora resta fermo solamente che “chiedere scusa non serve a niente, il perdono per queste cose non ci sarà mai”.

Dal conto suo, lo stesso Christian Perozzi intervistato da ‘Lo stato delle cose’ si è limitato ad eludere le domande sulla rissa e su Bonanni, invitando il giornalista a lasciarlo in pace perché “ho già i ca*zi miei a cui pensare” e limitandosi a precisare che il suo rapporto con Tony Effe sarebbe quasi di fratellanza: “È mio fratello – spiega Perozzi -, è il sangue del mio sangue e siamo cresciuti assieme, punto e basta. Altro non te lo devo dire perché non me ne frega un ca*zo”.