Tony Effe è tra i concorrenti big in gara al Festival di Sanremo 2025 con “Damme ‘na mano” durante la terza puntata trasmessa giovedì 13 febbraio 2025 in prime time su Rai1. Dopo le critiche e le polemiche legate ai testi delle sue canzoni, il rapper di Sesso e Samba si è presentato sul palcoscenico del Teatro Ariston con un look completamente rinnovato. Un completo smoking bianco, ma a farsi notare è stata l’assenza dei tatuaggi che colpito i fan, ma anche i più curiosi. A cosa è legata questa scelta del rapper? A spiegarlo ci ha pensato proprio Tony Effe durante una intervista rilasciata al TG1: “mi sono tolto tutti i tatuaggi per presentarmi come mamma m’ha fatto”. Attenzione, il cantante ci ha tenuto a precisare: “sono sempre io, però più pulito!”.

Una “trasformazione” che ha diviso il popolo dei social e sorpreso la critica, ma dietro questa decisione c’è stata la volontà del cantante di presentarsi e mettersi a nudo davanti al pubblico di Sanremo per il suo primo Festival.

Tony Effe si emoziona e stupisce a Sanremo 2025

La prima esibizione di Tony Effe a Sanremo 2025 con il brano “Dammi ‘na mano” ha lasciato il segno. Una prova emozionante per il rapper che non ha nascosto: “ero emozionato, soffro molto queste cose, sono sensibile”. L’emozione di Tony è arrivata al pubblico, ma non alla giuria della Sala Stampa, Tv e Web che non l’ha inserito nella top 5 finale della classifica provvisoria, ma tutto è ancora da decidere visto che nella serata del giovedì sera a votare sono il pubblico da casa con il televoto (50%) e la giuria delle radio (50%) e i pronostici sono tutti a suo favore.

Anche i social sono dalla sua parte, basta leggere qualche commento su X: “un inedito #TonyEffe nel look e nel modo di cantare. Il cantante regala un momento romantico con la sua “Damme ‘na mano””. Non solo c’è chi rivede in lui il fratellino minore che è sempre pronto a tendere la mano nel momento del bisogno, ma c’è anche chi dopo averlo visto cantare dal vivo si è ricreduto “devo ammetterlo , Bravo! E ottimo outfit!Non riesco a smettere di canticchiarla!”.