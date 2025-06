Tony Effe continua a far parlare di sè, ma non solo! Oltre alla popolarità e al fatto che sta per diventare padre, il rapper si sta dando alla pazza gioia costruendo una carriera sempre più ricca di successi. Dopo la Dark Polo Gang e il suo primo singolo con Emma Marrone, eccolo in una nuova veste, quella di attore. Ma andiamoci piano e facciamo un salto nella vita dell’artista per scoprire i suoi progetti futuri e le ultime dichiarazioni.

Una di queste ha scioccato i fan di Sanremo. Infatti, dopo il Festival del 2025, Tony Effe si è reso conto di non aver fatto la scelta migliore. A parlarne è proprio lui a Repubblica, dove in un’intervista a Carlo Antonelli ha spiegato che all’epoca della kermesse aveva capito subito che non sarebbe stato il vincitore con ‘Damme na mano’. In più, ha sparato a zero su Rai dicendo che lui è team Mediaset. Il motivo? A Canale 5 si sente sempre a casa: “Quindi da quando ho capito che non c’era modo di vincere per varie questioni, a quel punto mi sono un po’ girato male, no?”, dice.

Tony Effe diventa attore? “Sì, tutto vero!“

Tony Effe sta con Mediaset. Che si tratti di verità o di volpe che non è arrivata all’uva questo non ci è dato sapere, ma le sue dichiarazioni sono state piuttosto ferme e convinte. Il rapper ha parlato anche di Silvio Berlusconi, definendolo come un bello stereotipo di italiano e un ‘carachter’: “Poi nel bene o nel male non lo so. Però è come un personaggio, un character. Discutibile la persona, forse”. Ma le notizie bomba su Tony Effe non finiscono qui! Il rapper diventa anche un attore per completare il suo lungo curriculum. Reciterà nella pellicola di Neri Parenti in “Delitto sulle nevi” un nuovo film con Christian De Sica: “Io sono un prodotto anche vendibile, capito? Quindi faccio un po’ il cavolo che mi pare“, dice.