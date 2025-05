Tony Effe di nuovo al centro di un’inchiesta giornalistica de “Lo stato delle cose“, il programma condotto da Massimo Giletti in prima serata su Rai 3. Nella puntata di oggi ci si sofferma sulla figura del rapper romano, che in una recente intervista si è definito come una sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Ed è proprio sul suo lato oscuro che ci si sofferma, in particolare sulla vicenda della rissa in Costa Smeralda, avvenuta due anni fa, in compagnia di un amico condannato per omicidio.

Probabilmente il riferimento della trasmissione è all’intervista concessa da Tony Effe ad Alessandro Cattelan dopo il Festival di Sanremo 2025, durante la quale il conduttore aveva rimarcato l’educazione dell’artista. “Diciamo che sono educato nei momenti giusti e non educato in altri momenti giusti. Però, di base sono una persona educata, ecco. Mi so comportare, so stare un po’ con tutti, quindi… So stare al mondo, ecco“, aveva risposto Tony Effe, che si era detto abituato all’idea di passare per quello che non è. “Non mi aspetto nemmeno che tutta la gente mi capisca, perché comunque sono particolare io, quindi è giusto così“.

TONY EFFE E L’INCHIESTA DI GILETTI SULLA RISSA IN SARDEGNA

“Lo stato delle cose” tornerà a parlare di Tony Effe, dopo essersi soffermato sulla rissa avvenuta nel 2023, in un locale della Costa Smeralda dove il caos sarebbe scoppiato in seguito al rifiuto all’ingresso di un amico del rapper, che era stato condannato per il caso Bonanni, un musicista morto dopo anni di coma in seguito a un pestaggio nel 2011. Durante l’inchiesta giornalistica, lo staff del locale ha confermato che Christian Perozzi, l’amico di Tony Effe, non era una persona gradita per vari episodi precedenti, invece Tony Effe ha sviato le domande, sostenendo di non ricordare nulla di quella serata a causa dell’alcol.

In effetti, ci sono testimoni che hanno riferito che il gruppo di amici era alterato. Un membro dello staff ha riportato fratture alla mano e al polso, mentre in un video si vede il rapper con un ginocchio fasciato, probabilmente per aver colpito una vetrata. Per questa rissa Tony Effe è indagato dalla Procura di Tempio Pausania ed è “bandito” dai comuni sardi fino al maggio del 2027, perché gli è stato notificato un foglio di via obbligatorio da alcuni Comuni della Sardegna.