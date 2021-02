Tony Effe derubato/ I ladri prendono il volante ma dimenticano i soldi..

E alla fine sembra proprio che non c’è fortuna per Tony Effe, né in amore, dove le cose con Taylor Mega sembrano di nuovo down, ma nemmeno nella vita di tutti i giorni. Perché se l’ultima volta abbiamo parlato di un’aggressione subita, questa volta ha denunciato il fatto di essere stato derubato anche se alcuni dettagli, lasciano pensare che non sia successo davvero. Secondo quanto lui stesso ha raccontato, sembra che i ladri abbiano distrutto i vetri della sua Mercedes e abbiano rubato il volante della vettura. I malviventi, nella fretta, non si sono però accorti delle trecento euro nascoste nel cruscotto, almeno così sembra visto che dai video pubblicati dalla stessa vittima li vediamo in bella mostra. Secondo il suo racconto sembra che nella tarda serata di mercoledì 10 febbraio il rapper abbia condiviso nelle storie della sua pagina Ig una serie di video mostrando i danni subiti dalla sua auto.

Tony Effe derubato del suo volante ma…