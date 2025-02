Tony Effe e Dark Polo Gang sono stati un gruppo musicale trap italiano di maggior successo della musica italiana. Formatasi a Roma nel 2014, la Dark Polo Gang era composta da Tony Effe, Wayne Santana, Pyrex e Side Baby a cui si aggiunge il collaboratore Sick Luke, a cui si devono quasi tutte le produzioni del collettivo al punto da essere annoverato come il quinto componente della band. Nonostante il grande successo la band decide di sciogliersi, anche se i presupposti c’erano tutti già nel 2018 con l’uscita di “Trap lovers”, un album accolto dalla critica come qualcosa di sbalorditivo che ha creato un punto di svolta nella carriera del collettivo. Inutile negare che in 7 anni di attività, la Dark Polo Gang ha contribuito all’evoluzione del genere urban in Italia lasciando il segno.

TESTO 'ECO', CANZONE JOAN THIELE/ Analisi e significato (Sanremo 2025): le idee battono la rabbia

Non sono mancati gli hater, ma la Dark Polo Gang è stata considerata tra le band pioniere della trap italiana capace di creare un nuovo slam. Il crollo arriva nel 2018 con l’uscita di Side Baby per motivi personali: dall’abuso di droghe e psicofarmaci che sono stati il centro pulsante del suo primo progetto da solista.

Antonella Clerici, gaffe Sanremo 2025: "Ho messo il cornetto nelle mutande"/ "Così laggiù non si muove"

Tony Effe e l’addio alla Dark Polo Gang

Poi è arrivato l’addio di Wayne Santana e quello di Tony Effe che nel podcast One More Time di Luca Casadei ha raccontato perchè ha deciso di lasciare la Dark Polo Gang: “stavamo tutti i giorni insieme, a un certo punto ti odi”. Non solo, il rapper tra i protagonisti della 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025 ha raccontato: “Facevamo delle cose e Arturo ne faceva altre, a livello di sostanze. La droga fa male, nel senso che Arturo ci è andato un po’ più sotto con quella roba. Doveva prendere le medicine non ci stava più dentro”.

Clara Soccini, chi è il fidanzato Jacopo Neri/ "Mi è stato vicino in un momento molto difficile"

Nonostante lo scioglimento e l’addio, Tony Effe ha rivelato che la Dark Polo Gang esiste ancora; anzi per contratto devono registrare ancora un nuovo album, ma non c’è una scadenza: “possiamo farlo anche a 90 anni, ma dobbiamo farlo”.