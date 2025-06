Giulia De Lellis e Tony Effe si sono lasciati? Tutti gli indizi sospetti e la rivelazione di Gabriele Parpiglia

Tony Effe e Giulia De Lellis sono in crisi? Questa è la domanda che in tanti si stanno facendo negli ultimi giorni. Ma, procediamo con ordine. Sono passate poche settimane da quando l’influencer ha annunciato di essere incinta del cantante, a meno di un anno dall’inizio della loro relazione. Tra pochi mesi, infatti, diventeranno genitori per la prima volta di una femminuccia, che hanno deciso di chiamare Priscilla. Dovrebbe quindi essere un momento d’oro per la coppia. Tuttavia, nell’ultimo periodo, ci sono stati alcuni dettagli sospetti che hanno fatto storcere il naso ai fan.

A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi, che ha fatto notare come, ormai da tempo, i due non si mostrino più insieme. “C’è crisi tra De Lellis e Tony? I loro profili social non fanno ben sperare. Non si vedono insieme da parecchio'”, si legge sul giornale. In effetti, alcuni indizi – sia sui social che nella vita reale – hanno fatto scattare più di un campanello d’allarme.

Giulia De Lellis e Tony Effe: la verità sulla presunta rottura

Uno dei primi segnali è arrivato lo scorso 20 giugno, quando Tony Effe ha sfilato a Milano per il brand PDF Channel, durante la settimana della moda. A sostenerlo, tra il pubblico, c’erano alcuni amici, tra cui il collega Sfera Ebbasta. Ma a colpire è stata l’assenza di Giulia, madre della sua bambina. Secondo quanto raccontato dalla stessa influencer, avrebbe scelto di restare a casa per occuparsi dell’organizzazione della cameretta della piccola. Tra l’altro, Giulia non ha condiviso alcun post o messaggio pubblico a sostegno del compagno.

Un altro dettaglio notato dai fan è l’assenza di interazioni social. Difatti, sebbene Giulia e Tony continuino a seguirsi su Instagram, da tempo non si mettono like a vicenda. A fare chiarezza, però, è intervenuto Gabriele Parpiglia. Il giornalista ha criticato apertamente il settimanale Chi, smentendo le voci di crisi o rottura tra i due. Dopodiché, Parpiglia ha ricondiviso una foto pubblicata da Deianira Marzano, in cui si vede il cantante mentre accarezza il pancione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.