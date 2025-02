La storia tra Tony Effe e Giulia De Lellis potrebbe essere già giunta al capolinea. Sembrerebbe infatti che tra i due ci sia qualche tensione di troppo, sopraggiunta dopo Sanremo 2025, avventura che non è stata di certo eccessivamente positiva per il rapper romano, che sperava in un percorso vincente con l’influencer al suo fianco. L’amore tra il rapper e l’ex Uomini e Donne, ormai modella, è nato lo scorso estate dopo che lei si era lasciata con Carlo Beretta. Il loro rapporto è sembrato fin da subito molto burrascoso: ci sarebbero state infatti diverse crisi nel corso del tempo e anche adesso, dopo Sanremo 2025, le cose non sembrerebbero così tranquille tra loro.

Nei giorni al Festival di Sanremo, al fianco di Tony Effe c’è sempre stata Giulia De Lellis che ha chiesto il supporto dei suoi follower per trascinare il fidanzato verso la vittoria ma non è bastato. L’esperienza del rapper romano, infatti, non è stata delle migliori con diverse polemiche sul palco dell’Ariston. E questo non avrebbe fatto che acuire quelle divergenze tra loro. A lanciare la bomba è stato il settimanale “Oggi” che ha spiegato come tra i due ci sarebbero diverse crisi continue e che questo non farebbe altro che minare il loro rapporto.

Tony Effe e Giulia De Lellis in crisi: il desiderio di lei mina la serenità

Tra Tony Effe e Giulia De Lellis la storia non sembra così salda. I due, infatti, hanno attraversato già diverse crisi nonostante stiano insieme a pochi mesi. Ci sarebbe inoltre divergenza su un tema molto importante. Giulia De Lellis avrebbe infatti voglia di diventare mamma ma non sarebbe lo stesso per il rapper romano che invece non sarebbe pronto ad un simile passo. Dunque, nonostante a Sanremo si parlasse di anello e proposta di matrimonio, così non sarebbe, anzi. La storia potrebbe finire a breve.