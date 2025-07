Tony Effe e Giulia De Lellis, il retroscena sulla coppia: "Tentavano da tempo di avere un figlio"

L’amore tra Tony Effe e Giulia De Lellis prosegue in attesa della primogenita della coppia, un evento molto atteso anche da parte dei fan della coppia. E l’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato dei retroscena a riguardo, postando nelle stories di Instagram un messaggio ricevuto da una follower: “Comunque Deia avevi ragione quando già a dicembre dicevi che Giulia e Tony volevano un bambino, Giulia dice che ci stavano provando da tempo e non è arrivato subito il test positivo” si legge a riguardo. Dopo vari tentativi alla fine è arrivato il semaforo verde e la coppia ha poi annunciato il lieto evento con un babyshower andato in scena nelle scorse settimane.

Delitto di Garlasco, Zanella: "Procura di Pavia ha altre prove"/ "Alberto Stasi innocente o non era solo..."

Per Tony Effe e Giulia De Lellis è dunque tempo di godersi l’attesa in vista del lieto evento, nonostante di recente siano esplose voci di crisi e c’è anche chi ha azzardato una imminente fine di relazione per la coppia. Niente di tutto questo, la relazione sembra andare avanti senza particolari intoppi, almeno pubblicamente.

Shaila Gatta, salta la partecipazione a Tale e Quale Show 2025?/ La verità sul programma di Carlo Conti

Tony Effe e Giulia De Lellis in crisi? La smentita

Negli ultimi giorni è scesa in campo la stessa influencer ed ex fidanzata di Andrea Damante, spegnendo le voci riguardo alla presunta crisi con Tony Effe. Niente da fare, la stessa Giulia De Lellis ha smentito le indiscrezioni, approfittandone anche per dare un prezioso consiglio a tutte quelle donne che spesso si ritrovano a fare i conti con atteggiamenti tossici nelle rispettive relazioni:

“Ragazze, se siete fidanzate con qualcuno che, anche solo per scherzo, vi vieta di partire con le amiche, scappate. Fa bene a voi e alla relazione. Nessuno può impedirvi una vacanza tra amici. Chi lo fa, non vi vuole davvero bene” ha dichiarato a riguardo. Nessuna novità però sul fronte Tony Effe e Giulia De Lellis, che sembrano proseguire la loro speciale relazione.

Delitto di Garlasco, ora verifiche con Bpa su impronta 33/ Le quattro versioni contrastanti sulla traccia