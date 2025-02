L’attenzione sul Festival di Sanremo 2025 inizierà ad affievolirsi forse solo a partire dalla prossima settimana; oggi, nel day-after la vittoria di Olly – che ovviamente divide già gusto ed opinione – non sono pochi i retroscena e rumor che riguardano il dietro le quinte e gli altri cantanti in gara sul palco dell’Ariston. Particolarmente menzionato nei dibattiti sulla kermesse il nome di Tony Effe; nelle ultime ore però il focus sembra spostarsi dalle performance al dietro le quinte a proposito di una presunta lite con una collega, Elodie.

Tony Effe ed Elodie hanno litigato a Sanremo 2025? Questo l’interrogativo amplificato sui social nelle ultime ore e che sta alimentando discussioni e rumor. Come racconta Il Messaggero, in rete sarebbe spuntato un retroscena a proposito di una presunta lite tra i due cantanti in gara al Festival, precisamente nel corso della finale. Ma cosa sarebbe successo? Pare che il cantante romano pare – secondo le voci – abbia rovinato per sbaglio il vestito della collega calpestando una parte dell’abito.

Tony Effe, dai rumor sulla lite con Elodie alla presunta ‘fuga’ da Sanremo 2025

Come racconta il portale d’informazione, i rumor parlano di una reazione particolarmente stizzita da parte di Elodie dopo l’errore commesso da Tony Effe dato che la cantante era prossima a salire sul palco. Ma davvero Tony Effe ed Elodie hanno litigato a Sanremo 2025? Al momento non vi è alcuna certezza della veridicità del retroscena e ovviamente i diretti interessati, per ora, non sono entrati nel merito delle voci.

Sempre Il Messaggero racconta di un ulteriore retroscena – presunto – riguardante Tony Effe. Il cantante romano, ultimata la performance nel corso della finale di Sanremo 2025, secondo alcune voci circolate sui social avrebbe deciso non solo di abbandonare l’Ariston ma addirittura di fare ritorno a Roma piuttosto che attendere nel teatro ligure il termine della kermesse. Chissà che nelle prossime ore non arrivino interventi da parte dei diretti interessati a proposito di entrambe le questioni.

