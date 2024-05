Tony Effe, ex fidanzate e flirt del cantante/ “Ho tradito Taylor Mega. Con Emma…”

Chi sono le ex fidanzate di Tony Effe: da Taylor Mega al flirt mancato con Emma

Oltre a tanta musica negli anni il giovane rapper ha fatto parlare molto anche delle sue frequentazioni e dei vari fidanzamenti che hanno visto protagonista Tony Effe, tra tutti quello più celebre con la modella e influencer Taylor Mega. Tante presunte fidanzato e flirt sono stati accostati negli anni al giovane artista lanciato al successo dalla Dark Polo Gang, e quello più celebre è senza dubbi quello con la famosa influencer che però sarebbe stata tradita dal cantante, come confessato: Sono diventato molto geloso io, ma Taylor Mega mi ha fatto cambiare, quando l’ho tradita, ho pianto confessando il tradimento perché sapevo che sarebbe stata la fine del nostro rapporto. Tante volte confesso che non vorrei essere Tony Effe” ha ammesso l’artista rievocando il fidanzamento con la bionda modella.

Negli ultimi mesi il cantante è stato invece accostato alla collega Emma Marrone con la quale ha presentato la scorsa estate la hit Taxi sulla luna, flirt che però è stato smentito da ambo i lati: “Non siamo mai usciti, lui è mio fratello, gli voglio bene e sono felice di essermi esibita con lui” ha rivelato nei mesi scorsi la cantante lanciata al successo da Amici di Maria De Filippi.

La confessione del cantante: “Se voglio una cosa me la prendo anche con la forza”

Qualche tempo fa hanno fatto grande scalpore le dichiarazioni di Tony Effe, che ha parlato non solo delle ex fidanzate ma della sua infanzia e di alcuni suoi atteggiamenti analizzati con la psicologa, ai quali però ancora oggi non riesce a dare delle spiegazioni ben precise: “Se voglio una cosa materiale la prendo con la violenza, ma sono consapevole che sbaglio, tra i 7 ed i 10 anni ho iniziato a fare comparse nei film perché mia mamma mi aveva fatto un book” ha ammesso l’ex voce della Dark Polo Gang in una intervista concessa a One more time.

Riguardo al successo riscosso fin da giovanissimo con i suoi compagni della DPG, Tony ha rievocato i momenti in cui si è reso conto di aver conquistato il successo, oltre a lanciare una grande idea: “Mi ricordo quando a Gardaland la gente mi riconosceva, con la Dark da contratto invece dobbiamo ancora fare un album”.











