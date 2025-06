Tony Effe finisce al centro della polemica per aver fumato una sigaretta al fianco della fidanzata Giulia de Lellis incinta

Tony Effe e Giulia de Lellis, la foto con la sigaretta fa imbestialire il web

Tony Effe finisce al centro della polemica per aver fumato una sigaretta al fianco della fidanzata Giulia de Lellis, in dolce attesa della figlia Priscilla. La coppia ha pubblicato lo scatto sui propri canali social, senza pensare alla reazione rabbiosa del web che ha fatto notare in coro l’atteggiamento “poco accorto” del rapper. In molti, infatti, hanno notato l’eccessiva vicinanza del cantante alla fidanzata col pancione, mentre fumava una sigaretta. Nella foto incriminata infatti appare una “nuvola” di fumo che avvolge il cantante e la sua compagna. Insomma, non proprio il massimo considerando la gravidanza di Giulia de Lellis.

La figlia Priscilla, ricordiamo, nascerà il prossimo novembre e questi mesi sono di grande attesa per la coppia. Al di là della polemica legata alla foto con la sigaretta, non sono mancati rumor e pettegolezzi circa una presunta crisi tra Tony Effe e Giulia de Lellis.

Crisi che sarebbe stata smentita appunto dal baby shower di Priscilla e che ha alleggerito i pensieri dei fan, già preoccupati e in stato di allerta. Ora però è la polemica che riguarda Tony Effe ad accendere il web e dividere i fan e gli appassionati di gossip. Molti utenti hanno attaccato apertamente il rapper, accusandolo di non preoccuparsi della salute di Giulia e della figlia in arrivo Priscilla.

Non sono infatti mancati commenti spietati nei confronti del fidanzato della De Lellis, che al momento ha deciso di non rispondere né replicare alle parole degli internauti. Lo stesso ha fatto Giulia de Lellis, che evidentemente preferisce godersi la gravidanza lasciando da parte le polemiche.