Tra gli ospiti della puntata di Stasera c’è Cattelan di martedì, 4 marzo, c’era anche Tony Effe. Reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2025, dove si è classificato al 25esimo posto, il rapper romano è tornato in televisione, concedendo un’intervista ad Alessandro Cattelan. Tony ha condiviso le sue impressioni sulla settimana sanremese, lamentandosi in particolare dell’eccessiva richiesta di foto e video da parte di fan e staff nel corso della settimana. Addirittura, qualcuno gli avrebbe chiesto un video saluto solo pochi instanti prima di salire un sul palco dell’Ariston. “Ma io dico, a Totti prima di un rigore vai a chiedere queste cose?”, ha scherzato.

Insomma, un’esperienza bella ma stressante, che, però, il cantante non ha intenzione di ripetere. Tony ha infatti dichiarato di aver chiuso a chiave quella porta, lasciando intendere che non ci siano molte possibilità di rivederlo in gara al Festival della Canzone Italiana. Il romano non è l’unico ad aver fatto una dichiarazione del genere. Anche altri artisti, come Francesca Michielin, hanno escluso, almeno per ora, un loro ritorno a Sanremo.

Spazio, poi alla relazione con Giulia De Lellis. Dall’estate del 2024, Tony Effe è legato alla famosa influencer, formando una delle coppie più discusse dello spettacolo. Per il rapper, si tratta di una situazione piuttosto inedita, essendo stato single per gran parte della sua vita. Nonostante ciò, si sta impegnando molto per far funzionare la loro storia, dimostrando di provare un forte sentimento per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Giulia è molto impegnativa. Per me è una cosa nuova, perché non sono abituato a rendere conto a nessuno… non so, il buongiorno e la buonanotte, neanche a mia madre. Però lei ci mette il 100% e sto cercando di farlo anche io”, ha detto.

A quanto pare, Giulia ha un’ottima relazione con la mamma di Tony, al punto da sentirla e parlarle molto più spesso di lui. Il cantante, infatti, ha raccontato più volte di essere piuttosto altalenante nel rapporto con i genitori. Infine, ha raccontato la sua versione dell’esilarante equivoco riguardante Brunori Sas, che aveva scambiato per Beppe Vessicchio. Sebbene facciano parte della stessa etichetta discografica, non aveva idea di chi fosse. Solo dopo, infatti, ha scoperto che è un cantante molto affermato e che riempie persino i palazzetti. “Sì, non è che l’hanno estratto a sorte”, ha scherzato Alessandro Cattelan.