Tony Effe furioso contro Sanremo 2025: “Sono incazza*o nero”: cos’è successo dietro le quinte

In un Festival in cui le polemiche scarseggiano e gli animi sono fin troppo tranquilli, tranne poche eccezioni a scaldare il clima e creare un po’ di tensione a Sanremo 2025 ci ha pensato Tony Effe ai microfoni di Radio Due di Gino Castaldo ed Ema Stokholma. Il giovane rapper, infatti, che è in gara tra i Big del Festival con il brano Damme ‘na mano si è scagliato contro la direzione della kermesse ed il motivo è presto detto ha lamentato di aver subito una censura sul look.

Nel dettaglio, infatti, Tony Effe entrato in studio da Gino Castaldo e Ema Stokholma a Radio Due non ha nascosto tutto il suo disappunto e lo ha manifestato in maniera molto colorata per il fatto che gli hanno fatto togliere la collana prima di salire sul palco: “Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro. Sono incazza*o nero. Adesso sono caz*i, sono arrabbiatissimo, sono veramente arrabbiato.” I due conduttori sono rimasti increduli per il racconto del cantante di Sanremo 2025.

Sanremo 2025, perché a Tony Effe hanno fatto togliere la collana?

Perché a Tony Effe hanno fatto togliere la collana a Sanremo 2025? In realtà il rapper non ha fornito nessuna spiegazione e dunque il mistero rimane anche perché guardando bene la collana non ha nulla di strano o di particolare da giustificare una tale censura, almeno in apparenza. Anche i conduttore di Radio Due Gino Castaldo ed Ema Stkholma si sono detti increduli con Castaldo che gli ha mostrato il suo appoggio: “Io non te l’avrei fatta togliere” Successivamente Tony Effe è stato ospite da Alessandro Cattelan ma non ha menzionato l’argomento. Insomma, non è chiaro chi è perché gli ha proibito di portare la collana sul palco, collana tra l’altro dello stesso brand con cui nella precedente serata si era esibito sul palco.