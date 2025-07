Incidente "hot" sul palco per Tony Effe che, in concerto al Circo Massimo di Roma, perde i pantaloni durante l'esibizione: il video è virale sul web!

Tony Effe, crollano i pantaloni sul palco: incidente “hot” al Circo Massimo

Ieri sera, domenica 6 luglio 2025, è andato in scena l’attesissimo concerto di Tony Effe al Circo Massimo, evento clou della sua tournée estiva che sta facendo tappa in tutta Italia. Il rapper romano ha conquistato il pubblico della Capitale con un grande show, in cui ha ripercorso la sua carriera attraverso i numerosi brani in scaletta e duettando con diversi ospiti arrivati per l’occasione sul palco, come Gaia, Rose Villain e la Dark Polo Gang.

Accantonate le recenti polemiche, legate a presunte bestemmie pronunciate durante un concerto con tanto di video virali sul web, Tony Effe ha conquistato il pubblico del Circo Massimo ma è anche incappato in un incidente “hot” sul palco. Durante un duetto con la Dark Polo Gang sulle note di Sportswear, infatti, il rapper romano ha perso i pantaloni, che si sono sfilati dalla vita cadendo verso terra e lasciandolo in mutande di fronte al pubblico.

Tony Effe, la reazione al fuoriprogramma e il video virale sul web

Un fuoriprogramma inaspettato e che ha divertito non solo il pubblico del Circo Massimo ma anche lo stesso Tony Effe che, nel tentativo di risollevarsi i pantaloni e risistemarseli alla vita, non ha trattenuto qualche sorriso. Il video dell’incidente “hot” ha inevitabilmente fatto il giro del web scatenando l’ironia degli utenti sui social, divertiti per quanto accaduto; il concerto è stato comunque un grande successo e, tra il pubblico, è stata avvistata anche la fidanzata Giulia De Lellis, con la quale il rapper è in dolce attesa della loro prima figlia, che si chiamerà Priscilla.

Non è comunque una rarità che i cantanti incappino in incidenti sul palco durante le esibizioni. Pochi giorni fa, durante un concerto, Anna Pepe ha perso le extension mentre cantava ma non si è affatto scomposta e, anzi, ha proseguito con il suo show. Gli inconvenienti sono sempre dietro l’angolo ma, alla fine, l’importante per un artista è proseguire indisturbato il proprio show come se nulla fosse accaduto.