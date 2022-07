Tony Effe, ladri rubano telefono/ Lui li rintraccia e viene denunciato: “Non fatelo”

Tony Effe vittima di un furto: gli rubano il cellulare ma rintraccia i ladri

Ore difficili per Tony Effe, questa volta alle prese col furto del suo cellulare. Attraverso i propri canali social, il trapper romano ha raccontato la disavventura vissuta in questi ultimi giorni. I ladri hanno rubato da una borsa il suo smartphone e sono fuggiti via col malloppo. Tuttavia, probabilmente grazie alla geolocalizzazione, Tony Effe è riuscito a rintracciarli e a recuperare l’oggetto, incappando però in conseguenze inaspettate. “Non assaltate le case se vi derubano”, ha tuonato sui social, “Ieri sono venuti i ladri in casa, ci hanno rubato la borsa con un telefono dentro”, ha confessato amareggiato su Instagram.

Frida Bollani Magoni "Musica? La mia consolazione"/ "Mi ha aiutato a superare limiti"

Tony Effe, dopo il furto la denuncia: “Siamo entrati in una casa abbandonata…”

“Siamo andati nella posizione che ci diceva il telefono, c’era una casa abbandonata, siamo entrati con un assalto e alla fine abbiamo preso una denuncia…”, commenta seccato su Instagram. Alla fine, evidentemente, il trapper ha recuperato lo smartphone ma si è beccato una bella denuncia: “Non fatelo”, suggerisce tra il serio e il faceto ai suoi fan. “Chiamate la polizia perché sennò vi prendete la denuncia”, consiglia ironico il ragazzo. Tantissimi, ovviamente, i commenti e le reazioni alla sua disavventura.

LEGGI ANCHE:

RICCARDO MUTI "LOURDES LUOGO IMPENETRABILE DALLA RAGIONE"/ "La Madonna mi ha avvolto"Tullio De Piscopo: “Pino Daniele? Non pensavamo ai soldi”/ “Volevamo fare qualcosa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA