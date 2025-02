Tony Effe fa tremare Carlo Conti dopo il ‘divieto gioielli’: “Stasera canti tu”

Tony Effe deve ancora sbollire la rabbia. Non ha digerito il fatto che gli sia stato impedito di indossare i suoi gioielli, nella scorsa serata del Festival di Sanremo 2025. E ora il trapper romano ‘minaccia’ il direttore artistico, Carlo Conti, con una provocazione che lascia i fan e il pubblico col fiato sospeso. “Il Festival di Sanremo per me finisce qui”, aveva tuonato nelle scorse ore. La situazione sembrerebbe essere rientrata ma i dubbi restano, anche perché su Instagram il cantante ha pubblicato un ulteriore messaggio di protesta.

“Se questa sera mi levano i miei gioielli sali tu sul palco a cantare”, le parole di Tony Effe. “Altri sono saliti prima di me sul palco con dei gioielli”, aveva tuonato in conferenza stampa il ragazzo, trovando anche un certo riscontro da parte del pubblico. Di sicuro, i suoi fan sono dalla sua parte e in queste ore Tony Effe lo ha potuto constatare con mano.

Ma perché la collana di Tony Effe è stata “vietata”? Secondo il regolamento del Festival di Sanremo 2025 andrebbe a cozzare con il paragrafo dedicato alla pubblicità occulta. Infatti, Tony Effe avrebbe dovuto indossare una creazione di Tiffany & Co, appartenente alla collezione ‘HardWear’. Ma considerata la riconoscibilità del brand e il regolamento della kermesse, Tony Effe ha dovuto adeguarsi.

Vedremo cosa accadrà questa sera, venerdì 14 febbraio, in vista dell’esibizione con Noemi nella serata duetti. La coppia dovrebbe cantare Tutto il resto è noia, ma Tony Effe è stato chiaro: senza gioielli non sale sul palco. La Rai farà un’eccezione o resterà fedele al regolamento?

