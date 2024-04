Tony Effe, perchè si chiama così?/ La rivelazione a ‘Stasera c’è Cattelan’: “Da bambino facevo l’attore e…”

Tony Effe, rivela ad Alessandro Cattelan perchè si chiama così: ‘merito’ di un film

Il mondo del trap ha da tempo sfornato una stella che corrisponde al nome di Tony Effe; il cantante continua a sfornare una hit dopo l’altra, soprattutto dopo l’uscita dell’ultimo singolo. Molti dei suoi fan e non solo si saranno chiesti l’origine dello pseudonimo scelto come nome d’arte ma prima d’ora la spiegazione non era ancora arrivata. Ospite a “Stasera c’è Cattelan”, il trapper ha finalmente svelato l’aneddoto del passato che ha sancito la nascita di Tony Effe.

Tony Effe – come racconta il portale Deejay – ha ricordato da Alessandro Cattelan le sue esperienze da attore in tenera età. A soli 4 anni figura nel cast de “Viaggi di nozze” di Carlo Verdone, ma il suo volto da bambino si presta anche ad altre note pellicole come “L’ombra del gigante”, “Paparazzi” e “Prigioniere del cuore”. L’opera che però coincide con la storia del suo nome d’arte, stando a quanto rivelato a Stasera c’è Cattelan, è “Tutti per uno”: miniserie in onda sulla Rai nel 1999.

Tony Effe, l’origine del suo nome d’arte: “Io ero Tony Fornari del film ‘’Tutti per uno’…”

Grazie a “Tutti per uno” il cantante ha dunque elaborato il suo nome d’arte, ma non solo; come riporta il portale, il trapper ha raccontato come grazie a quell’esperienza sul set ha conosciuto anche il suo attuale deejay e una sua manager. Tornando alla pellicola del 1999, il trapper interpretava un bambino di circa 8 anni che si chiamava appunto Tony Fornari; il suo pseudonimo è dunque l’abbreviazione di quel personaggio.

“Tony Effe deriva da quello; su Facebook c’era la moda di non chiamarsi col nome originale. Così io ero Tony Fornari, poi è rimasto Tony Effe”. Questa la rivelazione di Tony Effe a Stasera c’è Cattelan a proposito del suo nome d’arte; un aneddoto che ha conquistato anche lo stesso conduttore. “In dieci anni di programma non abbiamo mai fatto uno scoop, credo. Questo forse è il primo…”.

