Frecciata di Tony Effe a Carlo Conti: “Ti sei salvato”

Durante la serata delle cover di Sanremo 2025, in onda venerdì 14 febbraio abbiamo assistito a un piccolo momento di tensione tra Tony Effe e Carlo Conti. Il cantante, dopo essersi esibito con “Tutto il resto è noia” insieme a Noemi – anche lei in gara al Festival – ha cercato con molta difficoltà di togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo la performance. Ma facciamo un passo indietro. Alla fine della terza serata di Sanremo 2025, Tony Effe si è detto “incazz*to” perchè lo staff non gli aveva permesso di entrare con la sua collanina di Tiffany sul palco.

La sua reazione ha generato una grossa polemica e molti hanno parlato di quanto successo al Dopofestival, dato che Tony Effe aveva dichiarato in un momento di rabbia di non voler più continuare con la gara all’Ariston. Nella quarta serata dedicata alle cover, si è però presentato ma ha tentato in qualche modo di lanciare una frecciata a quanto successo ieri. Mentre Carlo Conti parlava, infatti, ha cercato di interromperlo per dire della collanina: “Oggi non ti faccio parlare Carlo“, ha detto. Poi, mentre il conduttore si è fermato e gli ha guardato ironicamente il collo ha continuato: “Hai visto che oggi ce l’ho la collanina?“. E ha concluso con un “Ti sei salvato“. Cosa avrà voluto dire?