Ospite in quel di Rai Radio 2, Valerio Scanu si era tolto qualche sassolino dalla scarpa riguardo a Sanremo 2025. Il cantante sardo, reduce da un bellissimo percorso a Ora o mai più non si è di certo trattenuto e si è scagliato contro alcuni cantanti che nella famosa kermesse hanno usato l’autotune, in particolare Tony Effe, sul quale ha detto: “Nemmeno l’autotune è riuscito a correggere l’intonazione“. Ma la replica del rapper romano non si è fatta attendere e ha risposto per le rime alle accuse del collega durante la consegna del Tapiro di Striscia La Notizia.

“Valerio Scanu dice che sono stonato e non so cantare? Non ha tutti i torti, posso dire?”, ha esordito così Tony Effe rispondendo a Valerio Staffelli. Il rapper ha spiegato di essersi messo in gioco in qualcosa che non è il suo campo, e che ammette di non essere stato aiutato nemmeno dall’autotune. Poi manda una frecciata a Fedez: “Se sono più stonato io o Fedez? A Sanremo penso io, però nella vita certamente lui, nella vita assolutamente sì”. Durante la consegna del Tapiro, oltretutto, finge di non ricordare chi sia Valerio Scanu.

Tony Effe stronca Valerio Scanu: “Io lavoro tutti i giorni a differenza sua”

“Io lavoro tutti i giorni a differenza di Valerio“, risponde Tony Effe lanciando una stoccata dietro l’altra a Scanu. Il rapper ammette poi di non fare più scuola di canto e di aver preso lezioni solo in vista di Sanremo 2025. Oggi il cantante torna a fare quello che sa fare meglio, la trap e la musica. Parla poi del famoso collana-gate al Festival, finito al centro delle polemiche per via del fatto che gliel’avevano tolta senza invece levarla ad altri. “Però a Sanremo mi sono anche divertito, a parte la stampa e quelli che cag**o il ca**o tipo sto Valerio Scanu.”, dice, ricordandosi poi improvvisamente che il suo “nemico” ha vinto Sanremo diversi anni fa. Eppure fino a poco prima fingeva di non conoscerlo…