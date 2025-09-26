Tony Effe è rifatto? Un medico estetico svela i presunti ritocchini fatto dal rapper.

Tony Effe è uno dei nomi più in vista del momento non solo per la sua carriera ma anche per la sua storia d’amore con Giulia De Lellis che, a breve, dovrebbe partorire la prima figlia della coppia. Tony Effe, nelle ultime settimane, è finito al centro del gossip anche per il suo aspetto fisico. Secondo alcuni utenti, il rapper si sarebbe sottoposto a qualche ritocchino estetico, ma sarà vero? A svelare tutto è il Dottor Jacopo Gardellin che, in una delle ultime puntate di Say Waaad, ha parlato proprio della chirurgia estetica e delle richieste degli uomini e donne donne che, ovviamente, sono diverse.

Daniela Ruggi/ Domenico Lanza: “Spero sia ancora viva, questa storia mi ha rovinato la vita”

Stando a quello che Gardellin ha detto nel programma di Radio Deejay, gli uomini sarebbero alla ricerca di ritocchini che non siano molto visibili e tra coloro che si sarebbero sottoposti a tali trattamenti ci sarebbe proprio Tony Effe.

I presunti ritocchini di Tony Effe: parla un medico

“Il 90% dei maschi che viene ti dice ‘nessuno deve vedere nulla, nessuno deve capire cosa ho fatto, voglio che non si sappia’. L’uomo è più razionale, non vuole fare cose esagerate. Cosa fanno? La mandibola, vogliono aumentare, definire, per avere più mascolinità, un po’ alla Fedez. Se Tony Effe si è rifatto? Sì! Nessuna diplomazia, lo dico così. Tra di noi sappiamo tutto. Noi colleghi sappiamo tutto delle persone famose. Che cosa ha fatto? 100% sia botox che filler”, ha spiegato il dottore nel programma di Radio Deejay.

Anticipazioni Beautiful 27 settembre 2025/ Luna lascia la villa e perde i sensi nella dependance di Zende

“Poi ci sono delle cose di cui non potrei parlare perché non è il mio ambito. Diciamo che certi personaggi noti vogliono avere un tipo di fisicità che nel breve periodo si raggiunge solo con degli aiuti. Se mi becco una querela? Ma no. Per un fisico così definito e con quel volume muscolare si ottiene con degli aiuti, sì anche il testosterone. Lo chiedono anche a me, io sono un medico e posso prescriverlo. Gira molto e il suo uso è molto più frequente di quello che si possa pensare“, ha concluso.