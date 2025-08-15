Tony Effe risponde alle barre di Fedez al Red Valley: si riaccende il dissing tra i due rapper con la replica social del cantange

Fedez chiama, Tony Effe risponde (di nuovo). Sembra infatti un dejavù quanto sta accadendo nelle ultime ore tra i due rapper, e ci riporta con la mente a un anno fa, quando i due si sono lanciati pesanti accuse a suon di barre. Tutto ha avuto inizio durante il Red Valley che si è tenuto ieri a Olbia, evento al quale hanno partecipato molti volti della musica italiana, tra i quali lo stesso Fedez. Il rapper, durante la sua esibizione sulle note del brano “Tutto al contrario”, ha inserito una barra nella quale ha lanciato stoccate a colleghi e ha parlato anche del suo matrimonio con Chiara Ferragni.

Tra i colleghi citati c’è, ovviamente, anche Tony Effe, di cui ha detto: “A Sanremo sembrava Pavarotti”. Sono bastate poche ore per l’arrivo della replica dell’ex Dark Polo Gang, che sui social ha lanciato la sua palese stoccata a Fedez.

La risposta di Tony Effe alle barre di Fedez al Red Valley: foto

Nessuna canzone, questa volta, se non quella dal titolo “Chiara” che Tony Effe ha pubblicato lo scorso anno proprio durante il dissing con Fedez e in riferimento alla sua ex moglie Chiara Ferragni. Il rapper l’ha utilizzata come sottofondo musicale per il suo post di replica a Federico Lucia: una foto che rappresenta un murales in cui lui è dietro Fedez che piange (una scena ormai del rapper). Una foto più che eloquente, così come lo è dunque la replica al suo ormai ‘acerrimo rivale’. Non è da escludere che Fedez replichi a sua volta nelle prossime ore, d’altronde l’aveva previsto che le barre cantante all’evento avrebbero sollevato un polverone: “So che me ne pentirò domani”, ha detto infatti. E cos’, prevedibilmente, è stato.

