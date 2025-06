Il 2025 si prospetta un anno pieno di emozioni per Tony Effe. Tra pochissimo diventerà papà per la prima volta, dato che, com’è noto, lui e Giulia De Lellis stanno aspettando una bambina, che si chiamerà Priscilla. Ma, le novità non finiscono qui. A quanto pare, Tony è pronto anche a tornare nel mondo del cinema. Difatti, in molti forse non sanno che, prima di sfondare nella musica, Tony aveva lavorato come attore. A soli 4 anni, ha recitato al fianco di Carlo Verdone in “Viaggi di nozze”, e, in seguito, ha preso parte ad altri progetti come “Paparazzi”, “Prigioniera del cuore” e la serie Tv “Tutti per uno”.

Fedez, è guerra con Tony Effe: stoccata choc dopo frase su Chiara Ferragni / "Il suo libro? Roba per bambini"

Crescendo, ha deciso di dedicarsi completamente alla musica, diventando uno dei rapper più conosciuti e seguiti in Italia. Quest’anno, però, potrebbe tornare di nuovo alla sua prima “passione”. Come? Stando a quanto riportato dal sito La Repubblica, il cantante potrebbe partecipare al film “Delitto sulle nevi“, ovvero un nuovo Cinepanettone che vedrà come protagonisti Christina De Sica e Lillo Petrolo, due volti storici di questa tipologia di film.

Tony Effe si è sottoposto a ritocchini?/ La confessione bomba: "Botox, punturine e naso più squadrato"

Tony Effe torna al cinema: cosa farà

Ma com’è che si sa che Tony Effe potrebbe davvero far parte del cast del nuovo cinepanettone con Christian De Sica? Semplicemente, il suo nome compare su IMDb, tra gli attori ufficiali del film. Insieme a lui, oltre a De Sica e Lillo, ci sarebbero anche tanti altri volti noti come Chiara Francini, Maccio Capatonda e molti altri ancora. Per ora, non è ancora chiaro quale sarà il ruolo del rapper romano, tuttavia è già possibile sapere la trama del lungo metraggio.

La trama ruota attorno a Christian Agata, un famoso criminologo che viene invitato da un ricco imprenditore del mondo dei giochi da tavolo a passare qualche giorno nella sua lussuosa villa di montagna. Ma, quella che sembrava una vacanza rilassante prende però una piega inaspettata quando il capofamiglia viene trovato morto. Insomma, una storia piena di colpi di scena, che il pubblico avrà modo di vedere il prossimo Natale.

Tony Effe, dalla rissa in Costa Smeralda al suo 'lato oscuro'/ "Non mi aspetto che la gente mi capisca"