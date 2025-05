Tony Effe e i ritocchini: “E’ molto più levigato adesso”

Tony Effe si è concesso qualche ritocchino negli ultimi tempi? La questione ha alzato qualche sospetto negli ultimi tempi e il chirurgo estetico Genny Urtis si è espresso sull’argomento, svelando il suo punto di vista e ammettendo l’ok a qualche puntura: “Si vede che rispetto a prima, il caro Tony è molto molto più levigato, quindi probabilmente utilizza botox, vediamo che il viso è molto più squadrato, più mascolino, quindi qualche punturina qua e là che possono disegnargli la mandibola, il naso, fatte proprio nel punto del liftino”.

Zucchero, chi è il cantante emiliano/ Angela Figliè, Francesca Mozer: due matrimoni e tre figli

Tony Effe non ha risposto sull’argomento e pare non abbia intenzione di farlo. Intanto Urtis ha speso un commento anche sulle labbra del rapper, che sembrano avere qualcosa di rifatto: “Le labbra mi sembrano un po’ più turgide, quindi un’idratazione delle labbra, vitamine per mantenere il viso e soprattutto un sorriso smagliante, quindi sicuramente ha applicato delle faccette perché quello è un bianco che non è naturale”. Insomma, una rivisitazione su diversi fronti sembra aver visto protagonista il cantante.