Gli si può perdonare l’atteggiamento, ma i social non perdonano a Tony Effe di aver stonato durante la sua esibizione nella quinta serata del Festival di Sanremo 2025. Infatti, sui social non ci si sofferma ormai più sul suo look, mentre in platea qualcuno arriva a nominare la collana forse per provocarlo, ma ci si affretta addirittura con i saluti dopo un’altra performance che non ha lasciato il segno, perché a non convincere è in primis la canzone, poi la sua interpretazione.

“Ha pure stonato” e “Non è riuscito a prendere mezza nota” fanno notare alcuni utenti sui social. “Tony Effe pure peggio di ieri e non era facile. Sembrava uno che andava al patibolo. Inguardabile“, lo ha stroncato un altro utente.

“Tony azzeccala una nota“, ha ironizzato un altro utente sui social. In effetti, il web ha stroncato l’ultima esibizione di Tony Effe al Festival di Sanremo 2025: “Questa canzone è bella solo se sentita in modalità muta“. Un altro telespettatore ha aggiunto: “Tony Effe è riuscito a stonare più del solito per l’occasione“.

C’è poi chi si è lanciato in un suggerimento: “Date l’autotune ad AntonioEffe porello“. Più che rimandato, il giovane artista è stato bocciato: “Tony F ha deciso di dare il colpo di grazia a sta lagna pure essendo impreciso vocalmente… Mi sono sanguinate le orecchie“.