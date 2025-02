Dopo il debutto con i tatuaggi coperti dal trucco e un outfit elegante, Tony Effe è tornato alle “origini”, mostrandosi al Festival di Sanremo 2025 con il look a cui ci aveva sempre abituato. Infatti, per la seconda esibizione finora nella kermesse canora, il rapper romano si è presentato total black, ma senza maglia, a patto nudo, con un pantalone e giacca di pelle oversize, ma anche mutande in bella vista.

Shablo viola il regolamento di Sanremo 2025? In gara senza cantare/ I precedenti nella storia del Festival

Dunque, stavolta non solo si sono visti i tatuaggi, ma sono stati anche messi in bella mostra. Sui social ci si è soffermato soprattutto sull’esibizione e sulla canzone che ha portato all’Ariston, ma ovviamente non sono mancate considerazioni e battute ironiche sul look.

Le reazioni dei social al “nuovo” look di Tony Effe a Sanremo 2025

“Il makeup artist di Tony Effe stasera ha optato per qualcosa di più easy e naturale. Porello va capito, deve pagare ancora la lavanderia per i kg di fondotinta sulla camicia di martedì“, ha scritto un utente sui social. Tanta ironia, ma non solo: “Immagine da chierichetto non ha funzionato“. Un altro ha scritto: “Immagine da chierichetto non ha funzionato“.

Olly, standing ovation a Sanremo 2025 diventa un caso/ "Non esageriamo, non la meritava": web diviso

Se aveva optato per un look total white con un outfit di Gucci e gioielli Tiffany, riservandosi come unico tocco di colore i guanti di pelle vinaccia, stupendo tutti con i tatuaggi coperti grazie al fondotinta coprente, stavolta ha fatto il contrario. Look total black in pelle, giacca aperta e a petto nudo, mostrando fieramente i tatuaggi, con catena ai pantaloni e mutande in vista.

Stasera all’Ariston si è presentato il vero Tony Effe#Sanremo2025 pic.twitter.com/Msc6crm72W — Cinguetterai  (@Cinguetterai) February 13, 2025

ero pronta a fare il tweet tony effe che si copre i tatuaggi è segno di recessione economica e invece — OJO dpdl 🍉 (@glosscrown) February 13, 2025