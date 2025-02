Attesissimo sul palco di Sanremo 2025 è stato Tony Effe che come si preannunciava da molti giorni, si sarebbe reso protagonista di una performance innovativa e rivoluzionaria. Ebbene, così non è stato. Ma andiamo con ordine e vediamo cos’è successo e cosa ha scandalizzato il web che lo ha criticato non poco sui social. Dopo un anno al centro delle polemiche per le vicende su Fedez e Chiara Ferragni, è arrivato sul palco con una canzone in romano ma con stile napoletano, ma quello che i telespettatori hanno notato è la mancanza dei tatuaggi.

Sì, Tony Effe si è tolto i tatuaggi. Il pubblico, abituato a vederlo con le scritte sulla faccia e l’aria da bad boy, ha colto immediatamente il nuovo look del cantante, completamente rivoluzionato dal solito. Certo è che non sono mancate le gaffe, anche involontarie della sua performance. Ad esempio, sul colletto bianco della giacca erano presenti enormi aloni di trucco e di fondotinta che Tony Effe ha utilizzato per coprire tutti i tatuaggi della faccia. Ancora non si sa se per l’occasione l’artista abbia deciso di togliere tutti i tatuaggi del corpo, ma vedere la sua faccia “pulita” ha scatenato la rivolta del web.

Tony Effe a Sanremo 2025: il pubblico è deluso dalla performance

Il pubblico non ha affatto apprezzato la performance di Tony Effe. Aspetto estetico a parte, il cantante è sembrato poco intonato, traballante nel tenere le note e in un campo totalmente estraneo alla sua comfort zone. Lui, trapper e rapper famoso per i dissing con Fedez, ha optato per una sorta di stornello napoletano che ha lasciato tutti di stucco, ma in maniera negativa. Nulla è piaciuto della sua esibizione, dal look alla scelta del pezzo che non è sembrato all’altezza di Sanremo 2025. Siete d’accordo con i giudizi negativi dei social?