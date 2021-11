Tony Esposito/ “Da bimbo suonavo le padelle. Pino Daniele mi disse ‘ti voglio bene'”

Tony Esposito è intervenuto in qualità di ospite a “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno, dicendo che “Kalimba de luna” nacque in Africa: “Fummo invitati al festival panafricano in Nigeria nel 1978 e in quella circostanza mi fecero conoscere le tante varietà della kalimba, tipico strumento musicale. Nacque così, l’idea di dare vita al singolo ‘Kalimba de luna’”. Tuttavia, il primo strumento musicale di Esposito furono le padelle: “La cucina era un luogo sacro, nel quale mia madre passava tutto il tempo a cucinare. Mi mettevo accanto alla radio e riproducevo le canzoni”.

TONY ESPOSITO: “PINO DANIELE VOLEVA FARE UN PROGETTO CON ME…”

Oggi la mamma di Tony, la signora Maria, ha 105 anni e ha voluto mandare un videomessaggio al figlio, che si è commosso davanti al gesto della donna, apparsa molto lucida di fronte alle telecamere di Rai Uno. Il 29 dicembre 2014, poi, ha spiegato che è una data che rimarrà per sempre nel suo cuore: “Pino Daniele era stato adottato dalle zie o comunque da qualcuno di famiglia. Lui non ha mai vissuto la famiglia tradizionale. Quel giorno ci sentimmo, mi disse che faceva molto freddo e che sarebbe dovuto andare al Nord. Mi disse che mi voleva bene e che voleva fare un progetto di musica partenopea con me”.

