Tony Fuochi, come è morto il doppiatore italiano/ Diede la voce a Super Mario

Il Covid porta via un altro nome noto della cultura in Italia. Si tratta di Tony Fuochi, scomparso a 67 anni dopo aver contratto il Coronavirus. Il doppiatore ha dato la voce a tanti personaggi, come Super Mario e Lupo Alberto. Tony è il nome d’arte di Antonio Fuochi, ex speaker di Radio Padova, nonché doppiatore di cartoni animati e videogiochi di straordinario successo, come Super Mario e Phoenix de I Cavalieri dello Zodiaco. L’uomo se ne è andato all’età di 67 anni, dopo aver combattuto nelle ultime settimane con il Covid. È infatti scomparso nella terapia intensiva dell’ospedale di via Giustiniani a Padova, dove era ricoverato dal 12 gennaio per Covid.

La notizia della morte di Fuochi è stata data dalla pagina di Yamato Video, etichetta proprietaria di molte opere doppiate da Tony. Brevemente, la notizia ha fatto il giro del web, dove il doppiatore era molto conosciuto e amato da tanti appassionati di cartoni animati e videogiochi. Il timbro della sua voce, infatti, lo ha reso riconoscibile e amatissimo dal pubblico. La voce dell’uomo, particolarmente corposa, ha fatto sì che gli venissero assegnati personaggi particolarmente cattivi.

Chi era Tony Fuochi, doppiatore italiano

Tony Fuochi era nato a Cremona nel 1955. La sua carriera era iniziata in radio e precisamente a Radio Padova, dove per tanti anni ha lavorato come speaker. La sua voce, comunque, non è passata inosservata e presto ha cominciato a lavorare come doppiatore, dando la parola a personaggi notissimi sia dei cartoni animati, sia dei videogiochi. Anche dopo essere diventato un’eccellenza nel doppiaggio, Fuochi ha continuato a lavorare in radio, sua grande passione.

Durante un’intervista Tony Fuochi raccontò proprio come agli inizi nel mondo dell’animazione, ricevesse solo le parti di personaggi “brutti e cattivi” a causa del suo timbro vocale molto corposo. Alla fine, al doppiatore fu assegnato anche il ruolo di Phoenix ne I Cavalieri dello Zodiaco, facendo la fortuna del cartone animato, che negli anni è diventato famosissimo. Nel mondo dei videogiochi, Fuochi ha doppiato tantissimi personaggi, come Ace in Ratchet Gladiator, Efesto in God of War III o l’Ammiraglio Briggs in Call of Duty. Sono solamente alcuni dei protagonisti dei giochi che hanno ricevuto la voce da Tony, che il 14 febbraio si è spento a causa del Covid in un ospedale di Padova.

