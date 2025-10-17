Tony Hadley, chi è l'ex frontman degli Spandau Ballet? La carriera nel mondo della musica e la vita privata con due mogli e cinque figli

A Tale e Quale Show Peppe Quintale è chiamato a interpretare Tony Hadley, cantante londinese nato nel 1960. Ex frontman degli Spandau Ballet, gruppo al quale ha legato inevitabilmente il suo nome, Tony ha poi cominciato una carriera da solista. Dopo dieci anni di attività con la band, infatti, il gruppo si è sciolto, esattamente dopo la pubblicazione dell’ultimo album in studio, Heart like a Sky, che non ebbe lo stesso successo dei dischi precedenti. Dopo lo scioglimento degli Spandau Ballet, Tony Hadley ha cominciato a cantare come solista.

Tony Hadley, chi è: cinque figli nati da due rapporti differenti

Tony Hadley ha avuto nel corso della sua vita cinque figli, nati da due storie d’amore differenti. Con la prima moglie, Leonie, con la quale è stato sposato per ben venti anni, ha avuto tre figli, Thomas, Toni e Mackenzie. Con Leonie, Tony si è sposato nel 2003, per poi separarsi venti anni più tardi.

Dopo il divorzio dalla prima moglie, Tony si è legato ad Alison Evers, con la quale ha avuto altre due figlie: con la seconda moglie, infatti, il cantante ha messo al mondo Zara, nata nel 2006, e poi sei anni dopo è diventato papà per l’ultima volta con la nascita di Genevieve. Hadley, parlando della moglie, ha raccontato: “Lei è la mia prima fan. Sono felice in questo momento della mia vita, con la mia bellissima moglie e i miei cinque figli”. Insomma, una vita felice e tante soddisfazioni per Tony, dal punto di vista personale e musicale.