Tony Lee Carland, ex moglie Alan Sorrenti/ La compagna Barbel e il figlio Sky

Tony Lee Carland: l’ex moglie di Alan Sorrenti

Tony Lee Carland è l’ex moglie di Alan Sorrenti. La loro relazione si è conclusa in modo burrascoso. Nel 1983 la moglie sorprende il cantautore napoletano il compagnia della svedese Hanna Kirsten nella sua villa di Morlupo, alle porte di Roma. Tra i due coniugi scoppia una la lite che degenera tanto da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine. “La coppia non viveva più insieme… La reazione della signora Sorrenti era stata, diciamo così, energica: da vera sportiva americana, la donna aveva impugnato una mazza da baseball distruggendo praticamente tutta la casa, mentre Sorrenti e l’altra erano scappati a gambe levate”, si legge su un articolo de Il Tempo. Presso l’abitazione vengono ritrovate piccole quantità di eroina. Durante l’interrogatorio, Tony Lee Carland accusa il cantante di possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. Sorrenti viene arrestato e trascorre alcuni mesi in carcere.

Alan Sorrenti, chi è/ Il successo con "Figli delle stelle" e il Buddismo

Alan Sorrenti: il ritorno e la nuova compagna

Ricordando quel periodo della sua vita, intervista al Corriere della Sera, Alan Sorrenti ha detto; “Nella vita si fanno degli sbagli. Ma dopo il vuoto, nel 1988, ho cominciato una rivoluzione umana, sono diventato buddhista della Soka Gakkai International. Da quel momento c’è un altro Alan”. Se tornasse indietro Sorrenti non si sposerebbe, adesso è legato a Barbel, con cui ha avuto il figlio Sky Julian Markus. Dopo i problemi giudiziari Alan Sorrenti è ricomparso in pubblico alla fine del 1987 con l’album “Bonno soku bodai” e con la partecipazione al Festival di Sanremo 1988 con il brano Come per miracolo. Il cantautore napoletano ha appena pubblicato un nuovo album di inediti “Oltre la zona sicura”, che arriva a 19 anni dal suo precedente disco.

LEGGI ANCHE:

Tony Lee Carland, ex moglie Alan Sorrenti/ Il tradimento e l'arresto dopo lite che...Alan Sorrenti chi è? "A Napoli mi sentivo uno straniero"/ E su Pino Daniele...

© RIPRODUZIONE RISERVATA