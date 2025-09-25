Tony Maiello racconta il suo percorso tra Sanremo, Mara Maionchi e il ritorno in tv a Tale e Quale Show: “Non porto rancore, vivo il presente”.

Anche Tony Maiello dopo l’intervista ad Antonella Fiordelisi si è raccontato a Superguidatv rispetto alla sua nuova avventura a Tale e Quale Show 2025. Il talent di Rai 1 torna presto con la consueta conduzione di Carlo Conti, pronto ad emozionare come ogni anno il pubblico. E per l’occasione il noto cantautore italiano ha svelato qualche segreto sulla sua preparazione per il programma: “Mi sto preparando in maniera molto serena in realtà”, spiega, “certo impegnandomi, perché qualsiasi esperienza in qualche modo devi farla bene, però ecco non ho più forse quell’ansia che avevo un po’ da ragazzino”.

Antonella Fiordelisi su Tale e Quale Show:"Paura di Gaia, non di Malgioglio"/ "Fidanzato Giulio? Sono felice"

L’obiettivo di Tony Maiello è quello di divertirsi, di fare le cose bene ed è molto contento di aver conosciuto Emanuela Aureli, con la quale fa lezione. Il cantante ha un desiderio, quello di imitare Ed Sheeran, ma anche Marco Mengoni e Tiziano Ferro. Per Mengoni, ad esempio, ha scritto un po’ di canzoni. E come la mettiamo con la giuria? Tony Maiello spiega di non essere spaventato da Cristiano Malgioglio: “Non lo temo perché mi sembra veramente una persona molto obiettiva, oggettiva in realtà, al di là del personaggio”.

Loretta Goggi e addio a Tale e Quale Show: la frecciata a Carlo Conti/ "Ecco vero motivo per cui ho lasciato"

Tony Maiello sullo stop musicale dopo Sanremo: “Doveva andare così”

Tony Maiello fa un passo indietro e ricorda anche i tempi bui dopo la sua vincita a Sanremo con Il Linguaggio della Resa. Da qel momento Gianni Morandi ha cambiato le sorti del festival: “Ha resettato tutto quello che era stato l’anno precedente, io da vincitore dei Giovani ecco, ho avuto comunque la possibilità magari di un proseguo”, racconta rispetto al suo stop musicale, “Poi anche io insomma avevo perso un po’ la direzione, volevo capire un attimo cosa stavo diventando, discograficamente il contratto mi fu rescisso nello stesso anno, insomma ci furono tanti eventi che doveva andare così“.

Loretta Goggi spiazza sull’addio a Tale e Quale Show: “Il mio ruolo non mi piaceva più”/ “Ero in imbarazzo…”

Se oggi tornerebbe a Sanremo? La risposta è sì. Il cantante spiega che tornare su quel palco vorrebbe dire chiudere in qualche modo quel cerchio, un’esperienza incredibile che ha bisogno di essere in qualche modo coronata. Ma lui, oggi vive nel presente, e cerca di plasmare il più possibile il momento dell’adesso.