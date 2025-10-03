Roberta è la moglie del cantante Tony Maiello, artista campano che sta partecipando come concorrente al programma Tale e Quale Show

Roberta è la moglie del cantante Tony Maiello, uno dei concorrenti del noto show Tale e Quale Show, programma che andrà in onda in prima serata venerdi 3 Ottobre 2025. Tony è sicuramente una delle liete sorprese degli ultimi tempi e l’artista sembra tornato ai fasti che lo hanno visto emergere nel mondo musicale.

Tony Maiello e la moglie Roberta tengono alla loro privacy e sappiamo che la donna non è proveniente dal mondo dello spettacolo. La coppia si è sposata nel 2019 e hanno avuto una figlia di nome Ludovica, nata nel 2020. La famiglia si è allargata ulteriormente e nel 2021 è nata la loro seconda figlia, Giorgia e in generale la famiglia mantiene il massimo riserbo.

Sui propri canali social l’uomo ha 30 mila follower e poco più, numeri in crescita in questo programma. Sui social l’uomo parla specialmente del proprio lavoro e posta cose inerenti a queste, ma di tanto in tanto pubblica anche post o frasi relative alla sua famiglia ed alcune in particolare hanno colto l’interesse ed emozionato tutti i suoi fan.

Tony Maiello, la moglie Roberta e l’amore per le due figlie Ludovica e Giorgia

Nel corso della sua vita Tony Maiello ha affrontato un periodo difficile segnato dalla depressione e sicuramente la sua famiglia ha avuto un ruolo chiave per aiutarlo ad uscirne. L’uomo ha scritto questo post sui social qualche tempo fa dove cita la figlia Ludovica appena nata e la moglie Roberta e sottolinea:

“Il giorno più bello della mia vita ora ha un nome, si chiama Ludovica. Non potevo scrivere canzone più bella, stavolta con l’aiuto di mia moglie Roberta, che è molto più brava di me” e questo è stato uno degli esempi relativi ai post social scritti per la famiglia, le uniche volte dove il cantante svela qualcosa della sua vita privata ai suoi fan.

L’uomo recentemente ha pubblicato sui social la canzone La Prima volta, canzone che tratta di come le sue due figlie hanno cambiato la sua vita. Tony Maiello non posta lo scatto delle figlie che tiene a mantenere private ma solo un disegno che raffigura tutto l’amore nei loro confronti.