Tony Maiello e la rinascita dopo il coma e la depressione: "Vedevo tutto buio"

Reduce dal trionfo a Tale e quale show 2025, Tony Maiello torna a parlare e racconta la sua vita fatta di tanti alti e bassi, saliscendi improvvisi e colpi di scena uno dietro l’altro. Dal successo all’incubo, senza dimenticare niente, l’artista ha fatto i conti con delle pagine completamente nere nel corso della sua giovane esistenza, dalla vittoria a Sanremo Giovani con Il linguaggio della resa all’incidente e poi il coma. Tutto esperienze che hanno segnato nel profondo il giovane musicista, riuscito a risollevarsi con il passare del tempo, ripartendo proprio da quel suo grande amore infinito che è la musica. Sotto nuove forme e non solo come cantante, Tony Maiello si è imposto anche come penna emergente nel panorama musicale, scrivendo brani di grande successo, basti pensare a Come neve di Giorgia e Marco Mengoni.

“Ho fatto di tutto per non pensare più alla musica, dal broker al fare muffin da rivendere ai bar. Ho capito, però, che ci andavo a sbattere sempre la testa e a 26 anni mi sono dato un’altra possibilità” ha raccontato in una intervista concessa a Fanpage Tony Maiello.

Ancora prima di incontrare il successo a Sanremo nella categoria Giovani, Tony Maiello ha vissuto sulla propria pelle una pagina molto complicata. In seguito a un incidente in motorino, l’artista è finito in coma:

“Sono molto credente anche perché ho avuto la prova che esiste qualcosa dopo” ha detto tornando con la mente a quei drammatici giorni nei quali Tony Maiello ha fatto i conti con un’esperienza quasi mistica oltre al dolore. Dopo Tale e Quale Show spera di ripartire definitivamente anche come cantante, oltre a proseguire la fase di consacrazione come autore.