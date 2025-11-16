Tony Maiello, ospite a Da Noi a Ruota Libera, si è raccontato dalla vittoria a Tale e Quale Show 2025 al periodo buio dopo Sanremo.

Con la vittoria di Tale e Quale Show 2025 si è ripreso la scena che forse meritava da tempo, Tony Maiello si racconta a Da Noi a Ruota Libera raccontando la gioia del trionfo ma soprattutto quel periodo buio vissuto in passato quando pensava invece di aver raggiunto un possibile trampolino di lancio per vivere di musica. “Dopo la vittoria a Sanremo Giovani mi sono trovato solo, non sapevo cosa fare. Un periodo davvero difficile anche perchè avevo 21 anni, vivevo da solo a Milano…”.

Tony Maiello non si è perso d’animo, con resilienza ha sognato e scritto musica mentre passava da un mestiere all’altro. Ora, dopo il trionfo a Tale e Quale Show, permane la possibilità di tornare sul palco dell’Ariston: “Ho inviato un brano a Carlo Conti per Sanremo ma non mi piace fare appelli, parlo poco ma scrivo tanto, se sarà la canzone giusta mi affido piuttosto alla sensibilità artistica. In quel caso, sarà come chiudere un cerchio rimasto aperto per 15 anni”.

Tony Maiello a Da Noi a Ruota Libera: “Laura Pausini ha creduto in me, la svolta dopo il periodo buio…”

Nel periodo particolarmente difficile dove la musica sembrava allontanarsi si è dedicato alla cucina; Tony Maiello – come raccontato a Da Noi a Ruota Libera – dalla semplicità dei muffin, ha trovato la forza di andare avanti e di non perdere mai di vista il suo sogno. La tenacia gli ha dato ragione quando, una sua chiavetta colma di canzoni e desideri, è finita tra le mani di Laura Pausini: “Lei ha creduto in me, lì si è aperta la mia strada da autore”. Ed è così che sono iniziate collaborazioni di spicco: da Giorgia a Marco Mengoni, passando per altri grandi della musica italiana.

C’è anche il privato, il valore degli affetti che si è rivelato salvifico per Tony Maiello: “Le mie figlie sono la canzone più bella che abbia mai scritto, mi hanno salvato la vita”. Parole che il cantante pronuncia tra le lacrime, testimonianza palese di un amore viscerale. Al termine dell’intervista per Da Noi a Ruota Libera ammette invece il suo sogno attuale: “Il mio desiderio adesso è quello di cantare, è una dipendenza che non va mai via. Mi piacerebbe cantare le mie canzoni”.