Nella seconda puntata di Tale e Quale Show Tony Maiello imita Ed Sheeran: dopo il successo al debutto, ecco un'altra prova di livello

Comincerà tra poco la seconda puntata di Tale e Quale Show, l’amatissimo programma condotto magistralmente ormai da tanti anni da Carlo Conti, che come ogni anno è riuscito a mettere insieme un cast d’eccezione composto da tanti professionisti diversi tra loro e ugualmente bravi. A trionfare, nella prima puntata dello show, è stato Tony Maiello. Il cantautore, che ha trovato la strada del successo prendendo parte a X Factor nel lontano 2008, si è classificato infatti primo, convincendo i giudici nei panni del suo conterraneo, Sal Da Vinci.

Dunque, dopo la straordinaria prova della prima puntata, Tony Maiello dovrà ripetersi e questa volta il livello sale ancor di più. Se infatti per lingua, accento e inclinazione il cantautore è certamente più vicino a Sal Da Vinci che ad altri, in questa seconda puntata dovrà imitare un artista che non ha niente a che vedere con lui, geograficamente e non solo. Questa sera, infatti, Tony Maiello imita Ed Sheeran.

Tony Maiello imita Ed Sheeran: si alza il livello!

Questa sera Tony Maiello imita Ed Sheeran. Una prova più complessa per il giovane cantautore partenopeo, che se nella prima puntata ha stupito con Sal Da Vinci, oggi è chiamato a ripetersi ad un livello di difficoltà sicuramente più alto. Tony, che ha conquistato la vetta davanti a Pamela Petrarolo, staccata di un punto, vuole ripetersi e dimostrare alla giuria di essere un candidato validissimo per la vittoria finale del programma, che d’altronde è appena cominciato.

Tutto, dunque, può ancora succedere, ma Tony, che ha strappato applausi dalla giuria e dal pubblico nel primo appuntamento, non ha intenzione di mollare la presa. Questa sera, dunque, lo vedremo nei panni del giovane artista britannico, amato in tutto il mondo. Non è chiaro quale dei suoi capolavori dovrà interpretare ma sicuramente Tony sarà pronto a stupire.

